Presek izlaznosti: Najveći odziv od 2016. godine

Gužve na biralištima: provera biračkog spiska

3. 4. 2022. / 15.43

Republička izborna komisija (RIK) izašla je sa novim podacima izlaznosti do 14 časova, a prema njihovim podacima do tog trenutka glasalo je 29,8 odsto birača. Podaci Cesida-a su identični. Iz Cesida su saopštili da je izlaznost u odnosu na ranije izborne procese do 14 časova nešto viša. Primera radi, do 14 časova na parlamentarnim izborima 2016. godine izlaznost je iznosila 28,85.

Nevladina organizacija Crta, koja posmatra izbore, napravila je prvi presek izlaznosti na parlamentarnim izborima u Srbiji. Prema njihovim podacima, izlaznost do 13 časova najveća je od izbora 2016. godine, ali je na nivou Beograda niža nego u ostatku Srbije.

Posmatračka misija Crta izašla je sa presekom izlaznosti na parlamentarnim izborima. Prema njihovim podacima, do 13 časova na parlamentarne izbore izašlo je 26,7 odsto građana što je najviša izlaznost od izbora 2016.

"Izlaznost na parlamentarnim izborima 2016. i predsedničkim 2017. godine do 13 sati bila je 25,1 odsto, a 2022. godine 22,9“, saopštili su iz Crte. Kako kažu, na području Beograda izlaznost je manja nego na nivou Srbije i iznosi 23,3 odsto.

Iz Crte upozoravaju da proces glasanja ide sporo s obzirom na to da se istovremeno održavaju izbori na više nivoa, što usporava rad biračkih odbora i stvara gužve ispred birališta.

U prvoj polovini izbornog dana zabeleženo je nekoliko slučajeva fizičkog napada na aktiviste opozicije, a posmatrači Crte sa lica mesta javljaju da pored fizičkog i verbalnog nasilja postoje i niz drugih nasilnih incidenata.

"Posmatračka misija Crte najoštrije osuđuje svaki nasilni čin i poziva sve učesnike biračkih odbora i sve građane Srbije da ne dozvole da atmosfera nasilja i straha bude glavno obeležje izbornog dana i da biračima ne bude uskraćeno pravo da slobodno izraze volju“, saopštili su iz ove organizacije.

S.P.

