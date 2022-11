Pregovori u Briselu: Na potezu Petković i Besljimi

Šta Srbi neće: Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković pokazuje tablice Republika Kosovo

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug

23. 11. 2022. / 8.08

Nakon što predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti u ponedeljak, uprkos svesrdnim posredničkim naporima šefa diplomatije Evropske unije Žozepa Borelja i Miroslava Lajčaka koji duži dijalog između Beograda i Prištine, nisu ništa uspeli da se dogovore, pegovarački timovi obe strane bi danas trebalo da produže gde su oni stali, saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE).

Za neuspeh pregovora "na vrhu“ Borelj je odgovornost prebacio pre svega na Kurtija koji ni za pedalj nije hteo da popusti, ali su se onda umešali Amerikanci.

Najurgentniji je dogovor o odlaganju ili suspenziji odluke Vlade Kosova o kažnjavanju vozača koji nemaju na Kosovu zakonski propisane RKS (Republika Kosovo) tablice sa 150 evra, koja je trebalo da se primenjuje od 21. novembra, pa je bez obrazloženja pomerena na 22. novembar, a zatim na zahtev SAD na 24. novembar. Srbi na Kosovu, preciznije Srpska lista, su najavili da se neće povinovati kažnjavanju kosovske policije zbog registarskih tablica sa oznakama kosovskih gradova izdatih u Srbiji. Procenjeno je da ovakva situacija ima veliki potencijal za eskalaciju.

Rešenje za tablice Kurti vezuje za sveobuhvatni dogovor o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, tj. da Srbija indirektno, ili, još bolje, direktno prizna nezavisnost Kosova. Pregovara se u istom paketu i o formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO), što je, uz suspenziju odluke o preregistraciji tablica izdatih u Srbiji na kosovske, uslov da se Srbi vrate u kosovske institucije, osim u Parlament gde su se već vratili.

U Briselu se danas očekuju glavni pregovarači Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Besljimi da rešavaju ova goruća pitanja. Forma razgovora javnosti nije poznata, a trebalo bi, u prvoj liniji, da nađu neko rešenje za registarske tablice.

Pokušaj nametanja suvereniteta Prištine

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd neće povlačiti jednostrane poteze koji bi ugrozili situaciju na Kosovu.

"Pokazali smo da je uzrok problema na Kosovu nesprovođenje dogovora definisanim u Briselskom sporazumu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine“, rekao je Dačić, te da su uzroci svih problema "opstrukcija i jednostrani potezi iz Prištine, kao što je pokušaj preregistracije automobilskih tablica sa severa Kosova“.

Objasnio je Dačić da je to pokušaj nametanja suvereniteta Prištine na severu Kosova, gde to do sada nije bilo moguće, niti će biti moguće, jer srpski narod to ne želi.

Sledeći krizni datum na Kosovu su vanredni lokalni izbori u četiri opštine sa većinski srpskim stanovništvom koji su raspisani za 18. decembar nakon što su Srbi zbog odluke Prištine o prisilnoj preregiscraciji napustili kosovske institucije. Srpska lista je saopštila da će Srbi te izbore bojkotovati.

M.N./RSE/FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com