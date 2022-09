Predsednik Srbije u Skupštini o Kosovu: Mir uprkos svemu

O ratu, miru i ekonomiji: Aleksandar Vučić

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug

13. 9. 2022. / 12.18

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je narodnim poslanicima izveštaj o pregovorima između Beograd i Prištine i stanju na Kosovu i Metohiju, pogotovu o položaju Srba.

Vučićev govor direktno je prenosio RTS1, nakon što je završio svoje obraćanje prenos sednice je preuzeo RTS2.

Govor predsenika Srpske napredne stranke i Srbije poslanici vladajuće većine deset puta su prekidali gromoglasnim aplauzom.

Ništa novo

Vučić nije rekao ništa novo. Njegov govor koji je trajao preko jedan sat mogao bi sa se sažme u nekoliko rečenica: dok se on pita, Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati nezavisnost Kosova; najmoćnije sile sveta su protiv interesa Srbije, a za kosovske albance, jer je nezavisnost Kosova "njihovo čedo“; kosovski Albanci predvođeni Aljbinom Kurtijem ne haju za sporazume i dogovore i čine sve da proteraju Srbe sa Kosova i Metohije, a kombinuju pritom institucionalni i individulani terorizam; Srbija čini sve da sačuva mir i stabilnost, ali će, ako bude primorana, braniti svoje sunarodnike i "neće više biti Oluja“, to garantuje on kao vrhovni komandant; Srbiji je potrebna jaka ekonomija, Srbija je u Kosovo (u Srbe) u poslednjih desetgodina uložila više nego svi zajedno u poslednjih četrdeset; sve to mnogo košta, a bez saradnje sa Zapadom srpska privreda ne može da opstane, mada najmoćnije zemlje Zapada čine sve da se Srbija primora da prizna nezavisnost Kosova.

Sateliti, a ne rat

To jest, rekao je Vučić, Srbija mora da teži tome da "razvija satelite i veštačku inteligenciju“, a ne da upada u sukobe koje ne može da dobije, a to nije lako, a i "život je teži od smrti“.

Suština Vučićevog izlaganja je da Srbija pritisnuta između jednostranog nasilja i jednostranih poteza Prištine i Zapada ima veoma "oskudan“ manevarski prostor između "željenog i realnog“, jer njena privreda zavisi od Zapada.

Imao je predsednik Srbije i nekolicinu istorijskih osvrta, iznoseći podatke kako je Srba na Kosovu kroz istoriju bivalo sve manje i manje, a da ih sada ima, prema podacima Prištine 5 odsto, a prema podacima Srbiji između 6,5 i 7 odsto, odnosno 100.000.

Sveobuhvatni hibridni rat

Lajtmotiv Vučićevog izlaganja bio je da je opasnost po Srbe na Kosovu "bliska, objektivna i ozbiljna“, da napad prištinskih institucija visi nad severom Kosova, da se protiv Srbije vodi "sveobuhvatni, hibridni rat“, ali da Srbija mora da sačuva mir jer bi nas sve ostalo vodilo u katastrofu.

A ne plašimo se mi nikoga, ni NATO-a, njihovih 3700 vojnika, jer imamo mi više vojnika i bolje su naoružani, ali znamo kuda vodi sukob sa NATO-om.

O ličnim kartama i registarskim tablicama

Rekao je Vučić i da se izborio za to da se srpske lične karte priznaju na celom Kosovu i da Srbi tako mogu slobodno da se kreću sa dokumentom koji su izdale institucije Republike Srbije, dakle da je Srbija prisutna na Kosovu.

Što se preregistracije oko 7500 vozila u vlasništvu kosovskih Srba u registracije sa oznakom RS (Republika Kosovo) tiče, rekao je da se samo dvoje Srba prijavilo do sada.

Ne zna, međutim, kako će se taj problme rešiti.

U detalje oko odlaganja formiranja Zajednice srpskih opština tiče, nije ni tu ulazio u detalje.

Moćni svet raspolućuje Srbe

Pozvao je Vučić na jedinstvo Srba i naglasio da je "moćni svet“ uložio "stotine milione evra“ u razne televizije i medije u Srbiji da bi "raspolutio“ Srbe i stvorio Srbe koji bi priznali nezavisnot Kosova.

Rekao je Vučić i da u međuvremenu u Ujedinjenim nacijama ima više država koje ne priznaju nezavisnot Kosova, nego onih koji je priznaju.

Što se platforme za njegove pregovore tiče, posavetovao je opozicione poslanike koji ga kritikuju da bez mandata pregovara, da pročitaju šta o tome piše u Službenom glasniku iz 2013. godine.

Vučić je vodio računa da kaže i ono što patriotske snage vole da čuju, ali i da na ne prelazi crvene linije na koje je Zapad osetljiv.

A.I.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com