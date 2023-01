Predsednik i matematika: Koliko kilometara puteva ima Srbija

Planovi, planovi: Aleksandar Vučić

11. 1. 2023. / 18.15

Deonica Novi Beograd-Surčin biće završena do marta, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete gradilištu te deonice koja će biti deo auto-puta Miloš Veliki.

"Očekujemo velike rezultate. Srbija izgleda drugačije, izgledaće drugačije", rekao je Vučić.

Najavio je i da će obilaznica oko Beograda biti otvorena do leta, upozorio je da se mora razmišljati i o mostu prema Pančevu kako bi se uradio ceo prsten, najavio je i da će Beograd dobiti prvu liniju metroa 2028. godine, da će od Pojata do ulaza u Kruševac autoput biti završen do kraja marta ili početka aprila, rekao da se mora razmišljati o razvoju železnice u Srbiji te da će se u tom pravcu raditi na pruzi Niš – Dimitrovgrad i da se mora ubrzati rad na projektu za prugu Beograd – Niš.

Nekako istovremeno, na portalu N1 objavljen je tekst povodom izjave predsednika Vučića tokom novogodišnje konferencije za medije da je tokom vladavine Srpske napredne stranke (SNS) izgrađeno više kilometara auto-puteva nego u periodu od 1945. do 2012. godine, do kad oni nisu došli na čelo Srbije.

Predsednik tada nije rekao koliko Srbija ima kilometara auto-puteva.

Prema javno dostupnim podacima, ta brojka je nešto iznad 900 kilometara i sasvim izvesno manja od 1000 kilometara,

Naime, aprila 2021. godine, govoreći povodom početka radova na deonici Novi Beograd – Surčin, predsednik Vučić je rekao da će Srbija, do kraja te godine, imati 1000 kilometara puteva.

Tada je ustvrdio da će sa 1.000 km auto-puteva Srbija biti prva zemlja u regionu. To nije tačno ako se zna da Hrvatska već godinama ima oko 1.300 kilometara. Vučić je 2015. godine kao premijer izjavio da će Srbija krajem 2016, a najkasnije početkom 2017. godine imati više kilometara auto-puteva od susedne Hrvatske. I to se ispostavilo kao netačno. I tako je od danas.

Jer, kako su utvrdile kolege iz N1 prema javno dostupnim podacima to nije tačno. Broj kilometara auto-puteva u Srbiji je nešto iznad 900 kilometara.

