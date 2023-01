Pred sutrašnju sednicu Vlade: Čeda Jovanović jedini, za sad, podržava predlog

Posle sastanka u petak: Talo, Bon, Lajčak, Vučić, Eskobar, Pletner

22. 1. 2023. / 13.50

Sutra u 11 počeće sednica Vlade Srbije na koju je pozvan i predsednik Aleksandar Vučić kako bi izvestio Vladu o pregovorima održanim u petak sa visokom zapadnom delegacijom.

Predsednik Vučić dolazi na sastanak Vlade razočaran reakcijom opozicije koja se nije povoljno izrazila o zahtevima nemačko-francuskog predloga o čijem se sadržaju još uvek nagađa.

Juče je u video poruci na Instagramu rekao da ćemo "imati mnogo muka i problema s kojima ćemo se suočiti u budućnosti i zato nam je potrebno jedinstvo. Od onih od kojih sam to očekivao zbog odgovornosti koju su morali da pokažu, to nismo dobili. Dobili smo njihovo ujedinjenje, bez obzira na to što su sve suprotno govorili samo nekoliko dana ranije, o temi na kojoj ne bi trebalo da bilo ko ide protiv nekoga“.

Za sad jedino Liberalno demokratska partija (LDP) bez rezerve podržava francusko-nemački predlog o Kosovu koji je zvanično ponuđen Srbiji, jer je to poslednja prilika da se posle decenija lutanja konačno stavi tačka na kosovski problem, ocenio je danas predsednik LDP Čedomir Jovanović.

Svako buduće rešenje će biti nepovoljnije po Srbiju, a posebno u periodu kada će Evropa biti zaokupljena svojim problemima, bez mnogo želje da se bavi Balkanom i našom nesrećom, navodi se u pisanoj izjavi Jovanovića.

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, rekao je danas za TV Prvu da treba videti " šta piše u tom francusko-nemačkom predlogu, ako daje evropsku budućnost Srbiji, a nema priznanja Kosova i omogućava dalju normalizaciju odnosa, ako je sve to tako, onda bismo mi bili spremni da glasamo za to.“

Smatra da bi bilo neodgovorno da komentariše predlog za rešavanje kosovskog pitanja, "koji niko od nas nije video“.

"Očekujem da on bude dostupan građanima, Parlamentu, da vidim šta je taj predlog.“

O tome je premijerka Ana Brnabić takođe danas, ali na TV Pink, poručila da se "ništa ne krije, ništa se neće odlučiti bez naših građana i naroda“,.

"Najvažnije je da kažem da nikada ništa nećemo kriti. Politika predsednika Vučića jeste da potpuno otvoreno i transparentno razgovaramo s našim narodom i da kažemo kakva je situacija i šta je na stolu“, navela je Ana Brnabić.

Dragan Đilas ne veruje "da ćemo dobiti ultimatum (Kosovo ili Rusija), verujem da će minimum nekih naših uslova biti ispunjen.“, i smatra da će "Srbija da sačuva Kosovo ako bude zemlja vladavine prava, dobrih plata, obrazovanja. Naravno da je teško, ali šta je druga solucija, da ratujemo“, upitao je Đilas.

Naveo je da su crvene linije SSP priznanje Kosova i članstvo Kosova u UN, ali i da je stranka koju predvodi za to da se "Srbija uskladi sa politikom EU, u određenoj meri, ne mora svih devet paketa sankcija, rekao je Đilas, a na pitanje da li je EU važnije da Srbija uvede sankcije Rusiji ili prihvati nemačko francuski plan, odgovorio: "Važno im je i jedno i drugo, a za nas je važno da se uskladimo sa politikom EU“.

