Pravi i lažni opozicionari: Biti Laura u srpskoj političkoj i pravosudnoj kaljuzi

Podrška Našim Laurama: Početkom marta u Beogradu

Foto: FoNet

2. 4. 2023. / 12.48

One nisu Laura Koveši. Zovu se Bojana Savović i Jasmina Paunović. Tužiteljke su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Do nedavno su radile u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, a onda su, krajem februara prebačene u drugo odeljenje. Podsetimo, premeštajem su automatski “skinute” i sa predmeta, na kojima su radile oko godinu i po, o malverzacijama i pranju novca u EPS-u. I to istog dana kada je uhapšeno šest osoba osumnjičenih da su oštetili to javno preduzeće za 7,5 miliona dolara.

Tužiteljke Savović i Paunović su se javno pobunile i to je nezapamćen momenat u srpskom pravosuđu. Nisu pregovarale o svom položaju po pravosudnim, političkim ili advokatskim kuloarima. Ne, izašle su u javnost i time izazvale pobunu srpskih tužilaca za njihovu samostalnost. Deo medija ih je prozvao "srpske Laure“. Misli se na Lauru Koveši prvu evropsku glavnu tužiteljku i bivšu glavnu tužiteljku rumunske Nacionalne direkcije za borbu protiv korupcije – DNA, zbog čije smene je 2018. god. desetine hiljada Rumuna protestvovalo.

Bojana i Jasmina nisu Laure, pošto nikada nisu imale ni upola moći kao tužiteljka Koveši, niti je Srbija u Evropskoj Uniji poput Rumunije, niti se Srbi za svoja prava bore srčano poput Rumuna. Kako je nedeljnik Vreme već pisao DNA je godinama, osim podrške EU, imala i jaku podršku rumunskih vlasti.

Tako je Laura sa svojim timom došla do rezultata da je zbog njihovih istraga uhapšeno 60 visokih zvaničnika – dva premijera, ministri (jedan je iz ministarske fotelje direktno sproveden u istražni zatvor), državni sekretari. Procesuirano je zbog mita i korupcije 400 gradonačelnika i 100 članova parlamenta, 800 direktora javnih ustanova, više od 1000 policajaca, na stotine bivših sudija i tužilaca… S hapšenjima je rasla i podrška javnosti.

S obzirom na sve pomenute okolnosti, Bojana i Jasmina su naše, srpske i hrabrije su od Laure Koveši, čim su se u ovoj pravosudnoj i političkoj kaljuzi odvažile da dignu glas.

Nije iznenađenje da srpske tužiteljke nemaju podršku vlasti ni institucija. Bilo je očekivano i da ih napadaju opskurna i gongo udruženja. Iako zastrašujuće, ipak ne i iznenađujuće bilo je i kada je advokat i narodni poslanik SNS-a Svetozar Vujačić, koji je radio i kao Vulinov savetnik dok je bio ministar MUP, na tribini na Pravnom fakultetu pred desetinama ljudi tužiteljki Bojani Savović zapretio: "Loše ćeš proći“.

Očekivano je bilo i da ih "Lažnim Laurama“ naziva advokat i narodni poslanik SNS-a Vladimir Đukanović, ujedno i predsednik Skupštinskog odbora za pravosuđe. Inače, za Đukanovića se spekuliše da je baš on zajedno sa direktorom BIA Aleksandrom Vulinom zaslužan za imenovanje Nenada Stefanovića za tužioca VJT-a u Beogradu.

Ono što je za mnoge bilo iznenađenje je da je pobunjene tužiteljke, rame uz rame s Đukom, "Lažnim Laurama“ nazvao i advokat i narodni poslanik Narodne stranke Vladimir Gajić. Imao je poslanik Gajić šta da obrazloži o tužiteljkama, ali je propustio da ponešto iz sopstvene novije biografije navede i o sebi. Opet iznenađujuće, jer je reč o poslaniku koji je sklon da na društvenim mrežama prebrojava tuđa opoziciona krvna zrnca.

Naime, 18. marta na sednici Odbora za pravosuđe glasalo se za istaknute pravnike, odnosno za kandidate koji će biti članovi Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Sednicom je predsedavao Vladimir Đukanović član SNS-a. Ipak, profesora Pravnog fakulteta Nikolu Bodirogu, široj javnosti poznatog kao potpisnika peticije iz 2017. godine za predsedničku kandidaturu Aleksandra Vučića, za člana Visokog saveta sudstva nije predložio niko od članova vladajuće većine, nego baš opozicionar Gajić.

Profesor Bodiroga, na tom Odboru dobio je neophodnih 12 glasova. Pored poslanika Narodne stranke, rame uz rame s Gajićem, za njega su glasali i advokati Vladimir Đukanović i Svetozar Vujačić, kao i još devet članova vladajuće većine (SNS, SPS, SVM i PUPS).

Zatim, tokom izbora kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština, opozicionar Gajić kao kandidata je predložio advokata Predraga Ćetkovića. Ime tog advokata široj javnosti je slabo poznato, ali jeste kancelarija u kojoj radi, reč je o advokatskoj kancelariji Aleksić iz Novoga Sada. Podsetimo, prema pisanju BIRN-a osnivač i rukovodeći partner te kancelarije Nemanja Aleksić svojevremeno je, zbog teksta “Doktor za falsifikate: Zoran Gojković zloupotrebio pečat svog kolege” navodno podneo krivične prijave protiv novinarki Balkanske istraživačke mreže što je predstavljalo, kako se navodilo u tekstu: "nastavak pretnji izrečenih tokom razgovora sa novinarkom“.

I advokat Ćetković je dobio potrebnih 12 glasova, a osim Gajića od opozicionara u tome su mu pomogli i Dejan Šulkić iz DSS-a.

Zajedno sa poslanicima vlasti Gajić i Šulkić glasali su i za kandidatkinju Jelenu Glušicu, koja radi u Bezbednosno informativnoj agenciji – BIA.

O tome da li će tužiteljke koje su se pobunile za svoju samostalnost Bojana Savović i Jasmina Paunović ubuduće napredovati, odnosno o njihovim karijerama, ubuduće će odlučivati i istaknuti pravnici koje su zajedno birali naprednjaci Đukanović i Vujačić i sa njima narodnjak Gajić.

Zato, pre nego se, od istih poslanika, javnosti servira priča o "Lažnim Laurama“, možda bi na dnevnom redu trebalo da se nađe tema o pravim i lažnim opozicionarima.