Potpisan Temeljni ugovor: Tajni sastanak Dritana Abazovića i patrijarha Porfirija

Šta će biti posle: Mitropolit Joaniukije, patrijarh Porfirije i Dritan Abazović

Foto: Tanjug

3. 8. 2022. / 12.38

Premijer Crne Gore Dritan Abazović i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Portfirije potpisali su u sredu u 10 časova u Podgorici Temeljni ugovor. Ovim je stavljena tačka na pitanje regulacije odnosa države Crne Gore i SPC-a, pretežno njene imovine, koje se nalazi na dnevnom redu još od početka 2020. godine. Problem je jedino, što je Abazović sve obavio u tajnosti, bez konsultacije sa bilo kime, što samo pospešuje zapažanja crnogorskih medija da njegova vlast klizi u samovolju.

Da je ugovor potpisan, saznalo se tek nakon što je Abazović tu informaciju podelio na svom Telegram nalogu.

Porfirije je u Crnu Goru ušao tajno i bez prethodne najave.

Današnji dan se ranije pojavio nedavno u medijima kao mogući datum potpisivanja Temeljnog ugovora, ali je Abazović to tada kategorički negirao. Rekao je da je to po njemu “dezinformacija jer datum još nije preciziran”. Ako je tada i bila dezinformacija, očito je da je zaboravio obavestiti javnost kad se ispostavilo da je to ipak "informacija“.

Demokratska partija socijalista pokreće već danas inicijativu za glasanja o nepoverenju Vladi, navele je partija Mila Đukanovića na svom Tviter profilu i istakla da će “danas potpisani Ugovor, koji je protivan Ustavu Crne Gore, biti suspendovan odmah nakon izbora nove Vlade”.

DPS-ovi saveznici Socijaldemokrate izdali su saopštenje u kome su ovo okarakterisali kao “kapitulaciju” i izjavili da “vlada mora pasti”.

Predsednik Prave Crne Gore Marko Milačić, koji je nekada bio deo koalicije Deomkratskog fronta, izjavio je da ovim ugovorom sa SPC “država Crna Gora formalno konstatuje ono što istorija konstatuje vjekovima, a to je kontinuitet SPC na ovim prostorima”, što je, kaže, od “ključne važnosti nakon decenija brutalnog negiranja ove notorne činjenice, gaženja elementarnih prava najveće vjerske organizacije u Crnoj Gori, pa i pokušaja otimanja svetinja”

Ispred Vile Gorica u kojoj je ugovor potpisan okupio se manji broj ljudi koji protestuje.

Pitanje je kakve sada opcije Abazović ima. Ako DPS pokrene glasanje o nepoverenju, URA možda može da računa na podršku starih koalicionih partnera, pa bi na taj način Vlada ponovo mogla opstati. Međutim, da li će Demokrate i Demokratsi front pristati da ponovo budu isključeni iz izvršne vlasti, teško je reći.

Sa druge strane, Abazović će izgubiti dvojicu veoma važnih ministara iz redova Socijaldemokratske partije – Ministra finansija i Ministra spoljnih poslova koji su ranije najavili da Vlada više nema njihovu podršku.

Najpoštenija opcija su svakako novi izbori i nova raspodela mandata. Međutim, crnogorski zakoni su takvi da Skupština u nedogled može da bira, formira i prekraja vlade.

F.M./Vijesti/FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com