Posle pisanja “Vremena”: Tužilaštvo ispituje optužbe u Nemačkoj školi na Senjaku

Zataškavanje seksulanog uznemiravanja učenica: Nemačka škola na Senjaku

Foto: Marija Janković

21. 3. 2022. / 15.49

Tužilaštvo navodi da je povodom polnog uznemiravanja u Nemačkoj školi uputilo zahtev Prosvetnoj inspekciji za potrebna obaveštenja. Takođe, potvrđen je prijem krivične prijave koju je, preko punomoćnika, podnelo dvoje roditelja.

Kako je "Vreme" ranije pisalo, devojčice iz više razreda optužuju profesora D. da im na časovima uporno zuri u grudi i zadnjice, da im se obraća seksističkim opaskama ili im se unosi “na santimetar od nosa”. Nastavnica ga je optužila za perverzno nabacivanje i maltretiranje, uključujući šljepkanje po zadnjici.

U krivičnoj prijavi, u koju imamo uvid, piše da je D. vršio radnje "kojima je apostrfirao ženske odlike maloletnih učenica, čime su se, ne samo prozvane učenice, već i svi ostali učenici u razredu, osećali preplašeno, ugroženo i poniženo."

Za polno uznemiravanje maloletnika srpski zakon predviđa zatvorsku kaznu u trajanju od tri meseca do tri godine.

Pokušaj zataškavanja

"Vreme" je otkrilo da su se devojčice iz 11. razloga elitne Nemačke škole na Senjaku žalile razrednom starešini još u novembru prošle godine, ali da tada nije bilo preduzeto ništa. U februaru su se devojčice požalile nizu drugih nastavnika i direktoru Ralfu Neveu.

Ovaj ih je suočio sa D, koji je bio razjaren i negirao sve optužbe. Izvori “Vremena” sve su opisali kao “zataškavanje”, jer je na roditeljskom sastanku tim povodom zaključeno kako D. to “nije radio svesno” i da idući put devojčice treba da mu “skrenu pažnju” da ih neprimereno gleda.

Direktor Neve i nastavnik D. ignorisali su dosadašnje upite "Vremena". No nakon pisanja našeg nedeljnika, nemačka Centrala za školstvo u inostranstvu pokrenula je interni postupak, a ugovor nastavnika D. je skraćen do kraja školske godine. D. je prethodne dane proveo na bolovanju, navodno zbog korone, ali u školu se više neće ni vraćati. To navodi direktor Neve u jednom internom obaveštenju roditeljima.

Osnivanje radne grupe

Škola je prošle sedmice donela i odluku da formira radnu grupu u kojoj su eksterna pravnica, eksterni školski pedagog, pedagoškinja Nemačke škole i predstavnik roditelja 11. razreda.

"Radna grupa vodiće razgovore sa svim učesnicima u ovim dešavanjima i iste dokumentovati", navodi Neve u jednom mejlu roditeljima. "Osim toga, ona će imati uvid u sve interne protokole i mejlove, kako bi na kraju iznela svoju procenu povodom navedenih optužbi, mera koje su već preduzete kao i mera koje će u nastavku uslediti. Školska javnost će potom biti obaveštena o rezultatima sprovedenog postupka."

Atmosfera straha

Više izvora "Vremena" opisalo je "atmosferu straha" u školi, u kojoj većina roditelja i nastavnika ćuti ili pak više vodi računa o ugledu škole.

Tek su pojedini roditelji digli glas u prepisci koju vode predstavnici iz svih odeljenja ove škole. Jedan od njih piše da mu se čini kako škola prevashodno štiti svoje interese i da sada "ima više sumnji u Nemačku školu nego tajni na Hogvortsu."

"Kada neko odrastao (zaposleni i učitelji) na bilo koji način sazna da je učenik, koji mu se obraća, na bilo koji način ugrožen (ne samo u školi, to može da se desi i u porodici), obavezan je da bez odlaganja informiše državno tužilaštvo", navodi taj roditelj.

Kako se vidi iz saopštenja beogradskog tužilaštva, niko iz škole tako nešto nije učinio, već se predmet sada pokreće na osnovu pisanja "Vremena" i krivične prijave dvoje roditelja.

