Poskupljenje struje od 1. novembra: Novi cenovnik

Foto :Tanjug/Dragan Kujundžić

11. 10. 2023. / 9.24

Prema novom cenovniku Elektroprivrede Srbije , kod dvotarifnih brojila, jeftiniji kilovat struje, u tzv. zelenoj zoni, gde spada potrošnja do 350 kilovata, koštaće 2,277 dinara umesto sadašnjih 2,084 dinara.

Skuplji kilovat u ovoj zoni koštaće 9,109 dinara a sada košta 8,336 dinara.

Jeftiniji kilovat u tzv. plavoj zoni, koja obuhvata potrošnju od 350 kilovata do 1.600 kilovata, koštaće 3,416 dinara umesto sadašnjih 3,126 dinara.

Skuplji kilovat u ovoj zoni koštaće 13,663 dinara, a sada košta 12,504 dinara.

Jeftiniji kilovat u tzv. crvenoj zoni, gde spada potrošnja iznad 1.600 kilovata, od novembra će koštati 6,831 dinar, a sada košta 6,252 dinara.

Kod jednotarifnih brojila kilovat u zelenoj zoni koštaće 7,970 dinara, umesto sadašnjih 7,294 dinara, u plavoj zoni 11,955 dinara, umesto sadašnjih 10,941, a u crvenoj zoni 23,911 umesto sadašnjih 21,882 dinara.

Popusti za štediše

Elektroprivreda Srbije će domaćinstvima koja smanje potrošnju električne energije odobriti od 20 do 40 odsto popusta na mesečni račun u periodu od 1. oktobra 2023. do 31. marta 2024. godine.

Domaćinstva koja smanje potrošnju električne energije za pet do 15 odsto u odnosu na isti mesec u prethodne dve godine u kom je ostvarena veća potrošnja, dobiće popust od 20 odsto. Za uštedu električne energije od 15 do 20 odsto umanjenje će iznositi 25 odsto, a za uštedu od 20 do 25 odsto obračunavaće se 30 odsto popusta. Za domaćinstva koja smanje potrošnju električne energije za 25 do 30 odsto obračunaće se popust od 35 odsto, dok će najveći popust od 40 odsto dobiti domaćinstva koja smanje potrošnju za više od 30 odsto u odnosu na isti mesec u prethodne dve godine.

Z.S.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com