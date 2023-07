Poraz Đokovića u Vimbldonu: Doviđenja u Njujorku

Foto: AP Photo/Alastair Grant

16. 7. 2023. / 20.06

Najbolji teniser svih vremena nije uspeo da u Londonu postavi nove rekorde. U sukobu generacija fizički se razlika u godinama nije primećivala. Nole je ponovo udarao loptu kao dečak željan trofeja, kao da već nije bio osvojio već rekordne 23 Gren Slem titule, kao da na ovom turniru nije već slavio sedam puta. Ali ovoga puta sve to nije protiv Karlosa Alkaraza bilo dovoljno.

Sledeću priliku za probijanje rekorda Nole će imati na Otvorenom prvenstvu Amerike u Njujorku. Tu će pokušati da pokaže da dominacija najboljeg iz najtrofejnije teniske trojke ikada još uvek nije prošla: Đoković, Nadal i Federer su zajedno osvojili 66 Gren Slem titula. Šta je tu ostalo za druge u proteklih petnaestak godina koliko traje njihovo rivalstvo? Malo toga.

I kod onih koji ga ne vole, Đoković je zaslužio poštovanje. Posvećenost, istrajnost, upornost kakvu on pokazuje retko se nalazi. Obaška teniska pamet i umeće kojima nadigrava rivale. A i ima nešto u tome da publika voli da prisustvuje ispisivanju istorije, obaranju svevremenskih rekorda – bio sam tu, gledao sam, svedok sam istorijskog trenutka.

Što reče Đoković, svi ti mlađi igrači bi hteli da mu skinu skalp, ali on to voli. Do sada nisu uspevali, Alkarazu je to prvom pošlo za rukom.