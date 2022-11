Poplave u Srbiji: Krivi su država i ljudski faktor

Ko je kriv: Novi Pazar juče

Foto: FoNet

21. 11. 2022. / 15.35

Reke na području Raške, Novog Pazara, Tutina, Prijepolja, na Kosovu i na severu Crne Gore izlile su se nakon obilnih padavina zbog čega je proglašena vanredna odbrana od poplava.

Najgore je bilo u oblasti Tutina, gde je u nabujaloj reci Vidrenjak život izgubio dvogodišnji dečak.

U Novom Pazaru, izlivanje Jošanice najviše muka je izazvalo u naselju Šutenovac, čiji su meštani vikend proveli štiteći kuće i dvorišta od nabujale reke koja je pretila da potopi celo naselje. Stanovnicima Novog Pazara i Tutina pomogla je Vojska Srbije.

Na severu Kosova i Metohije najteža situacija u opštini Zvečan gde se u mestu Joševik izlila reka Jošanica i poplavila nekoliko objekta. Situacija je kritična i u opštini Leposavić gde preti izlivanje reke Ibar. Kiša je neprestano padala više od 48 sati, sada trenutno nema padavina i građani se nadaju da neće biti dodatnih izlivanja reka.

Na prostoru Ivanjice kiša pada gotovo tri dana, pa se kao i u avgustu opet izlio Munjin potok i izlio na put. Predsednik opštine Momčilo Mitrović kaže da "dosta tu ima i ljudskog faktora“ i navodi da je "kompletan otpad koji je ostao od seče šume pokupio potok i zapušio propuste i izlio se na glavni put u centru Brusnik“.

Ministi unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i ministar odbrane Miloš Vučević posetili su u nedelju veče Tutin i Novi Pazar. Gašić je rekao da je više faktora uticalo na izlivanje reka, a jedan od njih je loš odnos ljudi koji žive u blizini reka i u njih odlažu otpad.

"Problem je što se ne vodi dovoljno računa o rekama, što su one postale mesta za bacanje smeća, zbog čega dolazi do zagušenja i onemogućavanja normalnog toka u slučaju većih padavina", rekao je Gašić.

Stručnjaci i ovog puta, kao i godinama unazad povodom poplava nastalih zbog obimne kiše, smatraju da država ne ulaže u sisteme za odbranu od poplava i u prevenciju od jakih kiša.

Aleksandar Anđelković, doktor biotehničkih nauka sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stručnjak za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa kaže da je "apookaliptični scenario moguće preduprediti projektovanjem regulacije reke“, i objašnjava da "ako se voda izliva samo na pojedinim mestima, to znači da tu korito ili nije bilo čisto ili je bilo oštećeno, ili je neki most napravljen u proticajnom profilu, ili je neko napravio deponiju u reci… Imali smo prilike da gledamo radnike u Novom Pazaru kako sipaju beton u reku, a to je jedan od jezivih primera. Da su kiše veće od računatih, korito bi celo bilo potopljeno jer ni u jednom svom delu ne bi moglo da primi vodu koja teče. A ako je samo na pojedinim mestima došlo do izlivanja, na tom delu korito nije održavano. Sad krivci treba da se jave i da objasne zašto nisu radili svoj posao na vreme”.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da će vodostaji na Limu kod Prijepolja u narednih 12 sati biti u većem porastu sa dostizanjem granice vanredne odbrane od poplava, a na Ibru kod Raške sa dostizanjem i prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava u naredna 24 sata.

S.Ć./Fonet/Glas Zapadne Srbije/N1/BBC

