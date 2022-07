Ponos Aleksandra Vučića: Deset godina apsolutne vlasti

Srbija se modernizovala; Aleksandar Vučić danas na Starom sajmištu

27. 7. 2022. / 15.23

Posle ceremonije povodom početka izvođenja mera zaštite na objektu Centralne kule Memorijalnog centra Staro sajmište , predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je Srbija u proteklih 10 godina, od kako je došao na vlast, napravila ogromne korake i dodao da je ponosan na te rezultate jer zemlja "ne liči" na ono što je "nasledio“ 2012. godine.

On je, između ostalog, rekao da je 2012. prosečna plata bila oko 330 evra, gotovo dvostruko manja nego sada, a da je u protekloj dekadi Srbija izgradila više autoputeva nego u prethodnih 50 godina i više bolnica nego u prethodnih 60 godina.

"Srbija se modernizovala i promenila i pokazala da može da bude zemlja uspeha, a ne propasti i nesreće. Imali smo mir i stabilnost i ogroman ekonomski napredak uz fiskalnu konsolidaciju. Javni dug je 53,6 odsto, i to u sred korone i rata na evropskom tlu“, dodao je on. "Većina će reći: ‘Dosta mi je tog arogantnog đubreta’, i ja nemam problem sa tim. Ali uvek se na kraju vidi da su ljudi srećni zbog rezultata koje smo napravili, i to se vidi na svim izborima“, zaključio je predsednik Srbije.

Hvalisanja o "više izgrađenih autoputeva nego u prethodnih 50 godina i više bolnica nego u prethodnih 60 godina“ i "ogromnom ekonomskom napretku“ Srbije su do sada bezbroj puta demantovana od strane stručnjaka, i to javno. Baš kao i laži o tome da se, do Vučićeve vladavine, nije smelo govoriti o Jasenovcu, Oluji i drugim srpskim stradanjima kojih su se "drugi stideli“, što ne smeta Aleksandru Vučiću da ih svakodnevno ponavlja.

Inače, na današnji dan 2012. godine zakletvu je položila prva vlada čiji je Srpska napredna stranka bila deo. U toj Vladi Aleksandar Vučić bio je Prvi potpredsednik zadužen za odbranu, bezbednost i borbu protiv korupcije i kriminala i ministar odbrane, ali je vrlo brzo postao najmoćniji čovek u Srbiji, daleko moćniji od zvaničnog premijera Ivice Dačića i predsednika države Tomislava Nikolića.

M.T./Beta/N1

