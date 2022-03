Ponegde niko nije iznad zakona: Uhapšen Bojko Borisov

Ima neka tajna veza: Bojko Borisov

Foto: AP Photo/Olivier Matthys

18. 3. 2022. / 13.29

Bivši premijer Bugarske u tri mandata i gradonačelnik Sofije Bojko Borisov je priveden u okviru policijske operacije povezane sa istragama kancelarije Eropskog javnog tužioca, javila je agencija Rojters pozivajući se na saopštenje bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova kojim je potvrđeno hapšenje još nekoliko nekadašnjih funkcionera.

Uhapšeni su i bivši ministar finansija Vladislav Goranov, bivša predsednica Parlamentarne komisije za budžet Menda Stojanova i savetnica Bojska Borisova za medije Sevdalina Arnaudova. U saopštenju se ističe da je u toku "velika operacija u vezi sa 120 slučajeva Kancelarije evropskog tužioca u Bugarskoj", da su u toku pretresi i zaplene na više adresama.

Prema navodima Ministarstva akcija policije proizišla je iz istrage više desetina slučajeva zloupotrebe sredstava iz evropskih fondova u Bugarskoj, koji su prosleđeni iz kacelarije glavne tužiteljke Evropske unije Laure Koveši. Premijer Kiril Petkov poručio je na Fejbuku da "niko nije iznad zakona".

Euronews prenosi da je stranka Borisova Građani za evropski razvoj Bugarske (GERD) demantovala privođenje, a potvrđila da mu je pretresena kuća. Borisov je tri puta bio na čelu bugarske vlade – od 2009. do 2013, potom od 2014. do 2017. i najzad od 2017. do 2021. godine i drugi je premijer sa najdužim stažom šefa vlade.

Protivpožarni tehničar

Bojko Metodiev Borisov rođen je 13. juna 1959. u mestu Bankja. Između 1982. i 1990. zauzimao je različite položaje u bugarskom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Njegova specijalnost je "Protivopožarna tehnika i bezbednost", s tom temom je diplomirao u Višoj specijalnoj školi.

Od 1985. do 1990. je bio predavač na Višem institutu za školovanje oficira (VIPOND). Napisao je disertaciju na temu "Psiho-fizička priprema operativnog sastava". Od 1982. do 1990. godine radi u različitim službama u protivpožarnoj komandi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nezavisno od toga što je radio samo sa vatrogascima smatran je dobrim oficirom i unapređivan je.

Karatista, telohranitelj i general-lajtnant

Od 1978. se bavio aktivno karateom i bio je trener nacionalnog karate tima Bugarske.

Godine 1990. napušta Ministarstvo unutrašnjih poslova, a 1991. osniva firmu za zaštitu "Ipon-1″ koja osigurava poznate ličnosti kao što su Todor Živkov i Simeon Sakskoburg-gotski.

Od 2001. godine je postavljen za glavnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova i dobija čin pukovnika. Godine 2002. ukazom predsednika Georgija Prvanova postaje general-major, a 2004. je stekao čin general-lajtnanta.

Veze sa kriminalcima

U bugarskoj Vikipediji se tvrdi da je Borisov u periodu između 1990. i 2000. godine povezivan sa problemtičnim licima iz podzemlja, kao što su Mladen Mihalev-Madžo, Rumen Nikolov-Pašata i drugi, koji su povezani sa specijalnim službama i kontrolišu promet narkotika i prostituciju.

Na suđenju u Beogradu Sreten Jocić zvani Joca Amsterdam je izjavio da je bio pod njegovom zaštitom, što je Borisov u razgovoru s novinarom "Vremena" odbacio kao podmetanje, a kao kontra-dokaz naveo da je Joca Amsterdam uhapšen dok je on bio vlast u bugarskoj policiji i da je za njega dobro što su se njegovi protivnici uhvatili tog slučaja.

M.N/M.M./Fonet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com