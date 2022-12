Pohlepa je sve ubila

Foto: Marija Janković

29. 12. 2022. / 10.51

Često se zaboravlja da je Srđan Gojković Gile još kao tinejdžer postao muzička legenda. Momak koji sa 18 godina osniva Električni orgazam i samo malo kasnije snima nezaboravne pesme za svakako najčuveniju kompilaciju na SFRJ prostorima – “ Paket aranžman ”. Danas je respektabilan umetnik čiji bend doživljava novu mini-renesansu nakon, malo je reći, turbulentnih prethodnih decenija. Priča o Orgazmu zaokružena je tokom 2022. i velikim biografskim dokumentarnim filmom “Evo sada vidiš da može”, u produkciji RTS-a, što je vrhunski tretman u okviru naše kulture koji je malo koji rokenrol bend doživeo. I svi znaju da je to sasvim zasluženo…

VREME: Kako jedan rokenrol bend poput Električnog orgazma koji je preživeo više od 40 godina postojanja, vidi epohu iza sebe? Šta se sve, sa ljudima pre svega, ovde kod nas dešavalo?

SRĐAN GOJKOVIĆ GILE: Svako od nas iz benda bi verovatno dao drugačiji odgovor. Što se mene tiče, možda bih citirao jedan od mojih omiljenih bendova – Grateful Dead: “What a long, strange trip it`s been”. Ja ne mogu da dam pouzdan odgovor na pitanje šta se sa ljudima dešavalo, to bi bilo samo moje, verovatno iskrivljeno viđenje. Pokušavam da se uglavnom bavim sobom i sopstvenom interakcijom sa ljudima sa kojima dolazim u kontakt. Ono što ipak mogu da primetim je patnja kroz koju ljudi, a i ostala živa bića prolaze, ali to se odnosi na ceo svet, ne samo na našu lokalnu sredinu. To bi trebalo da bude centralni momenat u našim životima, spoznati kako nastaje ta patnja, šta je njen uzrok i kako je prevazići…

… Mi živimo u jednom zatucanom i konzervativnom sistemu – društvu koje je još i siromašno i izuzetno korumpirano. Tako, recimo, Žika i Dragi Jelić ili Robert Nemeček nemaju nacionalne penzije. A imaju ih neki ljudi koji su bili bliski vlasti, u određenim trenucima…

Pročitajte ceo intervju sa Srđanom Gojkovićem Giletom u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (29. decembra)