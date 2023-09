Plata za vaspitačice u Beogradu: Od sledeće godine oko 100.000 dinara 

Foto: Unicef srbija/schubuckl

17. 9. 2023. / 9.26

Rebalansom budžeta, koji je usvojila Skupština grada, povećana je osnovica za zaposlene u vrtićima za još 10 odsto. Inače, Grad je do sada povećavao republičku osnovicu za šest odsto.

"To znači da će na republičku osnovicu za plate u predškolskim ustanovama, Grad Beograd dodati još šesnaest odsto. S obzirom na to da će Republika podići taj iznos za još pet odsto u septembru, plata na primer vaspitačica ili stručnih saradnika koja je do sada iznosila 79.174,57 dinara sada će iznositi 91.409,42 dinara, bez minulog rada. To nije jedino povećanje. Već u januaru očekuje ih još jedna povišica od 10 odsto, što bi značilo da će plate vaspitačica sa diplomom fakulteta biti oko 100.000 dinara”, rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić na sednici Skupštine grada.

Grad Beograd povećava i solidarnu pomoć za zaposlene u ovoj oblasti, tako da će umesto 25.000 dinara ona iznositi 40.000 dinara, koliko imaju i svi zaposleni u javnim komunalnim preduzećima.

Predsednica samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije Bosiljka Jovanović kaže za Euronews da je najnovije povećanje plata vaspitača rezultat uporne borbe sindikata.

Plod sidnikalne borbe i solidarnih zahteva

Predstavnici tri sindikata (SSPVOS, GSPRS, SOS) protestovali su u julu ispred Ministarstva finansija jer uprkos pregovorima o produžetku i dopuni republičkog kolektivnog ugovora, koji su blagovremeno pokrenuti, Ministarstvo finansija nije ispunilo obavezu koju ima u okviru svoje nadležnosti, da blagovremeno obezbedi saglasnost za produženje postojećeg kolektivnog ugovora.

Zaposleni u predškolskim ustanovama u Beogradu, Užicu i Čačku sada su izdejstvovali dobre Kolektivne ugovore.

Grad Beograd je godinama unazad zaposlenima u predškolskim ustanovama dodatno uvećavao osnovnu cenu rada u dnosu na republičku. Argument sa kojim su sindikati izlazili pred lokalnu vlast u prestonici su velike grupe i mnogo dece koje primaju preko normativa.

Sindikati su ranije upozoravali i na to da vrtići ostaju bez kuhinjskog i tehničkog osoblja usled izuzetno nepovoljnih uslova rada, minimalnih plata i kontinuiranog zastrašivanja.

Z.S/Euronews

