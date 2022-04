Pijačni prodavci i zakon o fiskalizaciji: Zahtevamo odgovor

Mi smo jedan os stubova ovog društva: sa današnjeg protesta pijačnih prodavaca

Foto: F.M.

13. 4. 2022. / 13.34

Danas u sredu održava se veliki protest pijačnih prodavaca u Beogradu. Poduža kolona ljudi okupila se kod Ušća na Novom Beogradu i zaputila preko mosta, kroz Terazijski tunel, do zgrade Radio televizije Srbije gde će održati prvi skup, da bi se kasnije uputili do Predsedništva i zatražili od Aleksandra Vučića da ispuni obećanje koje im je dao pred izbore.

Naime, protive se zakonu o fiskalizaciji po kome fiskalne kase i izdavanje računa postaju obavezni i na pijacama. Procenjuje se da bi odmah bez posla ostalo oko 10 000 pijačnih prodavaca, a da bi kroz pola godine egzistencija bila ugrožena čak 50 000 ljudi.

Slika kolone pijačara sa transparentima na izlazu iz Terazijskog tunela, danas u Beogradu, ukazuje na situaciju “stani pani” u kojoj su se našli, ali i na jedinstvo koje su pokazali. “Baš vam hvala što smo socijala” jedan je od slogana okupljenih. Prethodnica je beli kombi iz kojeg se čuje muzika.

Nema među njima mnogo mlađih, sve su to uglavnom stariji ljudi od kojih bi dobar deo po godinama već trebalo da je u penziji. Nose transparente različitog sadržaja, ali i oznake mesta iz kojih dolaze. Mogu se prepoznati natpisi većine većih gradova iz Srbije. Ima i onih lokalnih, sa beogradskih pijaca.

Ističu da “nemaju uslove za kase”.

Kako dolaze i prolaze, tako policija blokira i pušta saobraćaj na njihovoj ruti. Nema većih zastoja, barem ne sa starobeogradske strane. Sve je oragnizovano, a kolona ne skreće sa predviđene rute.

Jedna starija gospodja (73), vidno iscrpljena od šetnje, a i od posla, kaže da je “sramota što u ovim godinama mora na ulicu”. Dodaje da ih je “korona uništila” i još sad ovo. Kako kaže, “predsednik bi trebao da vidi ovu njihovu bedu” i reaguje danas.

Dvojica muškaraca nose transparent sa porukom da su glasali za Vučića i da sada očekuju pomoć od njega.

Sa jedne strane fiskalizacija je neophodna da bi se regulisalo tržište, ali sa druge svakako će ako se novi zakon sprovede u delo, uništiti stari koncept srpskih pijaca. Veliki lanci marketa su im već oduzeli kupce, pa im se obavezne fiskalne kase čine kao završni udarac koji će malo ko preživeti.

"Naš zahtev, jedan jedini koji se nije promenio, predat je Predsedništvu Srbije pre mesec dana sa skoro 16.000 potpisa građana, ni dan danas nismo dobili odgovor na to. Do danas smo ostali verni onome što smo rekli na početku, a to je da ne podržavamo javno nijednu partiju i ne vršimo pritisak na rušenju države. Mi smo jedan od stubova na kojoj ova država stoji", poručio je Srđan Praštalo jedan od organizatora protesta iz Udruženja "Opstanak“ i upitao:

"Da li je ovoj državi u interesu da se svi ovi ljudi gurnu u socijalu i da država ne dobija ništa od nas"

Posle 13h stigli su do Slavije. Poneli su stiropor, stolice i ćebad. Kažu da se neće skloniti dok ne dobiju prijem u Predsedništvu. Beograđane mole za razumevanje, zato što nemaju drugog izbora.

