Pavle Grbović: Elektroprivreda Srbije talac sukoba unutar SNS-a

Bivši v.d. direktor EPS verovatno će biti pošteđen: Pavle Grbović

Foto: FoNet

24. 2. 2022. / 12.23

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović saopštio je juče da postoje najave da bi pred izbore moglo da bude uhapšeno više od 20 osoba povezanih sa "paralelnom bezbednosnom strukturnom, odnosno prislušnim centrom“ u preduzeću Elektroprivreda Srbije. On je rekao da među njima "najverovatnije neće biti bivši v.d. direktora EPS-a Milorad Grčić“, ali bi mogao da bude šef Odseka za unutrašnju kontrolu, Nenad Dilberović.

Pavle Grbović ovu mogućnost tumači kao deo izborne kampanje SNS-a, a ne kao uvođenje reda u EPS.

Upitao je nadležne da li je razlog za Grčićevu "poštedu“ to što je početkom ove godine ustupio predsedniku Aleksandru Vučiću "dokument koji svaki njegov potez od 2016. do kraja 2021. godine na najdirektniji način povezuje sa njim i sa ljudima iz njegovog najbližeg okruženja“.

Pavle Grbović objašnjava za "Vreme“ da nije ključno pitanje da li će se ova, kako kaže predizborna akcija sprovesti i ko će biti uhapšen, već "ko i zbog čega neće“. Za njega nije važna činjenica to što je Grčić ustupanjem dokumenta "kupio sebi mesto na slobodi“.

"Važnija je činjenica da će EPS i dalje biti talac njihovih unutar stranačkih sukoba i da će i nakon Grčića tim preduzećem upravljati Grčić“.

Na pitanje odakle mu saznanja o najavljenim hapšenjima, ali i tome ko neće biti uhapšen, Grbović kaže da nije on taj koji je došao do nekog "ekskluzivnog saznanja o dešavanjima unutar EPS-a“, već da su to saznali mnogi koji su radili u tom preduzeću. "Ja sam samo imao mogućnost da o tome obavestim javnost“. Dodaje da se dokazi o onome što govori nalaze "tamo gde treba da budu – u policiji i tužilaštvu“.

Kaže da za sada nije dobio nijedan odgovor nadležnih institucija, a "nemušto potpisano saopštenje EPS-a iz oktobra prošle godine“ ne smatra odgovorom. Ne vidi problem da ukoliko nije u pravu, institucije izađu i kažu "kako niko nije prisluškivao Vučićevu porodicu i kako je cela ta priča običan mit“, ili da kažu da "neće hapsiti ljude koji su u tome učestvovali“.

Da se Elektroprivreda Srbije ne bavi samo proizvodnjom i distribucijom električne energije, javnost u Srbiji saznala je u oktobru prošle godine. Novinari BIRN-a došli su do sadržaja sporne javne nabavke EPS-. Iz dokumenta se vidi da je EPS 2019. godine kupio "sofisticirane softverske aplikacije“ sa najvećim stepenom zaštite koje onemogućavaju prisluškivanje za 20 telefona.

To je građane Srbije koštalo 26,7 miliona dinara, a pokazalo se da EPS ima "dublji džek“ i od Veljka Belivuka, jer je softver koji je koristio EPS koštao pet puta više od aplikacije "Sky“, koju je koristio klan Veljka Belivuka.

Sektor za unutrašnju kontrolu formiran je nakon što je na mesto v.d. direktora EPS-a došao Grčić, sa ciljem otkrivanja krađa i zloupotreba položaja u ovom javnom preduzeću. Grbović je u oktobru prošle godine izjavio da su zaposleni u ovom sektoru pripadnici Bezbednosno informativne agencije (BIA), Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre“ i Vojnoobaveštajne agencije (VOA), koji su pored predsednika Srbije prisluškivali i opoziciju i neistomišljenike.

U medijima se tada oglasio i Milan Đorđević lider sindikata u EPS-u, dodajući da pripadnici Sektora unutrašnje kontrole u tom preduzeću sprovode "strahovladu među zaposlenima“. EPS je ovakve navode odbacio kao "potpuno besmislene i notorne laži“ uz ocenu da "opozicija koristi sve načine, pak čak i besmislice na nivou krimi-romana, kako bi ih upotrebila protiv vlasti i javnih preduzeća“.

S.P.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com