Paulo Konjeti: Kad čovečanstvo izumre, zemlja će slaviti

Čovečanstvo je sklono samouništenju: Paolo Konjeti

Foto: Ioic Seron

11. 6. 2022. / 10.22

Paolo Konjeti je u Italiji superzvezda. On je od retko privilegovanih koji mogu da biraju medije za koje će govoriti i izdavače kojima će poveriti novi rukopis. Nakon Nagrade publike na nedavno završenom 75. Filmskom festivalu u Kanu filmu Osam planina, snimljenom po motivima njegovog istoimenog romana, već postojeća popularnost Paola Konjetija biće još veća.

Tek što je prešao četrdesetu, a za sobom ima već deset knjiga. Guste crvene kose i brade, strogog i prodornog pogleda crnih očiju ispod tamnih obrva, Paolo Konjeti se ipak smeši. Rođen je u Milanu, a najveći deo godine provodi u svojoj planinskoj kući, u zelenoj italijanskoj regiji Val d’Aosta. Raznovrsne su teme njegove jezgrovite i meditativne proze: pisao je o velikim gradovima, veličanstvenim planinama, prirodi, putovanjima, prijateljstvu, mukama odrastanja i traženja mesta pod suncem – ukratko, pavezijanski rečeno, pisao je i piše o zanatu življenja. U Srbiji je izdavačka kuća Laguna objavila dve Konjetijeve knjige: zbirku novela Divlji dečak i bestseler roman Osam planina, obe u prevodu Gordane Breberine, a u septembru će i najnoviju Sreća vuka.

Roman Osam planina, ovenčan nagradom Strega 2017. godine (najvažnija književna nagrada u Italiji), preveden je u 40 zemalja i bestseler. Da li vam je to omogućilo da živite od pisanja?

Pre ove knjige dvadeset godina bavio sam se pisanjem. I nakon toliko godina tokom kojih sam radio najrazličitije poslove kako bih sebi omogućio da pišem (bio sam kuvar, barmen, video-montažer, učitelj pisanja), konačno mogu da živim od svojih knjiga, a to je duboko zadovoljstvo. Želja da budem pisac je ostvarenje mog dečačkog sna, koji se u to vreme činio nedostižnim i ne mnogo drugačijim od želje da se bude astronaut (astronaut i pisac su u osnovi dve slične profesije). Lepo je imati toliko čitalaca i lepo je kad mi se neko zahvali na onome što sam napisao, jer mu je to malo promenio život ili mu jednostavno pravilo društvo na jedan dan…

Pročitajte ceo intervju sa Paolom Konjetijem u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (9. juna)

Pretplatite se na digitalno izdanje

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com