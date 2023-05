Patrijarh Porfirije: Neće vam biti dobro, ako vam odgovorimo

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug

16. 5. 2023. / 9.38

U besedi nakon svete Liturgije u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je između ostalog rekao: “Čujemo i da je Crkva kriva i za nasilje nad ženama. Nemojte to činiti, zato što ćemo vam odgovorili. Neće vam biti dobro ako vam budemo odgovarali, zato što će svi videti da ste manipulisali i lagali. Do sada na to nismo odgovarali, jer se molimo Bogu i za vas koji optužujete,” prenosi sajt Srpske Pravoslavne Crkve.

Tu besedu započeo je pozivom na Spasovdansku litiju uz reči da se molitvom, a ne sukobima i svađama “obratimo Gospodu da bude uz nas”.

Upozorenje patrijarha ne zvuči baš molitveno i pomirljivo i nadovezuje se na prethodne izjave u vezi sa rodno osetljivim jezikom. U Vaskršnjoj poslanici on je, između ostalog, apelovao da se ukine “zakon koji nameće takozvani rodno osetljivi jezik iza koga se krije borba protiv braka i porodice.”

Pretnje i uvrede poglavara SPC

Ana Ninković iz “Ženske solidarnosti” kaže za portal "Vremena" da u ovoj atmosferi u kojoj se trenutno nalazimo i u kojoj sve vreme govorimo o nasilju nema mesta za još neke pretnje i uvrede.

“Meni je prosto neverovatno da neko ko stoji iza neke institucije kao što je SPC može tako nešto da izjavi ne razmišljajući o posledicama,” kaže Ninković.

Navodi kako “vidimo i neke opozicione političare da brane izjavu Patrijarha i kritikuju nas koji kritikujemo doslovno uvrede koje je Patrijarh uputio, a opet u vezi sa rodno senzitivnim jezikom. A sam je koristio taj rodno osetljiv jezik kada je nazvao žene bednicama, a ne bednicima.”

"Bednica" i "jadnica

Patrijarh je u razgovoru sa sveštenicima i vernicima tokom jedne svečarske gozbe rekao da taj zakon nema veze sa ženama već, sa "suštinom našeg postojanja, sa suštinom našeg bića".

I nastavio: "Plakao bih, vrištao bih od muke, kad vidim jadnicu koja menja teze, pa kaže `a zašto nisu brinuli se o ženama, žene su ugrožene`. Pa jesu ugrožene, svi smo ugroženi od tebe bre bedo jedna." U svom jevanđeljskom zgražanju Porfirije je koristio reči "bednica" i jadnica", a ne "bednik" i "jadnik" sve u duhu rodno senzitivnog jezika kome je objavio pravoslavni rat.

Snimak izliva besa Porfirija usmerenog na jednu ženu koja ga je kritikovala završio je na društvenim mrežama i izazvao ogorčenje u jednom delu javnosti.

Osuda poverenice za ravnopravnost

Reagujući na na izjavu patrijarha koja je procurela u javnost poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je na svom profilu na Fejsbuku napisala: "Duboko su ponižavajuće i uznemiravajuće reči koje su se pojavile u javnom prostoru, kojima se žene nazivaju bednicama i jadnicama, posebno jer ih izgovara patrijarh SPC," i to u trenucima "izuzetno teškim za naše društvo, u kojima smo se suočili sa dve velike tragedije i kada nam smrtno stradaju najranjiviji u društvu – deca i žene."

I nastavila: "U danima tuge i bola, i kada brojimo 18. ženu žrtvu porodičnog nasilja, i dok su žene izložene raznim oblicima diskriminacije, nasilju i agresiji, najmanje što se očekuje od svih nas je da imamo svest o težini i odgovornosti za izgovorene reči“.

Sveti Arhijerejski Sabor Sprske Pravoslavne Crkve počeo je 14. maja svetom Liturgijom u hramu Svetog Save, a radni deo zasedanja Sabora započeo je 15. maja u kripti hrama.