Patrijarh Porfirije: Europrajd treba otkazati

Slažemo se sa državom: Patrijarh Porfirije

Foto: Tanjug

6. 9. 2022. / 17.19

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije podržao je otkazivanje Evroprajda čije je održavanje najavljeno u Beogradu.

"Ova tema je nama veštački nametnuta i potpuno je suprotna sistemu vrednosti našeg naroda, a isto tako i naše braće i sestara drugih vera i nacija sa kojima živimo. O tome su mi neposredno posvedočili predstavnici tradicionalnih Crkava i verskih zajednica. Stoga otkazivanje ove manifestacije smatram ispravnim“, naveo je Porfirije u saopštenju objavljenom na internet prezentaciji SPC-a.

On je naveo da je u dušu pravoslavnih hrišćana usađeno učenje crkve izraženo već na početnim stranama Biblije, gde je zapisano da je "Bog stvorio čoveka kao dva pola, kao muško i žensko, što znači da su brak i porodica, od postanja sveta do danas i do kraja sveta i veka, definisani kao zajednica ljubavi muškarca i žene sa njihovom decom“.

"U potpunosti razumemo suštinski opravdanu veliku zabrinutost našeg naroda koji je u grubom promovisanju i nametanju politika i ideologija koje imaju za cilj da poruše stubove na kojima se vekovima gradi naš identitet, da sve postane krhko, relativno i fluidno, osetio dubinsko i sistematsko ugrožavanje svih temeljnih vrednosti kojima je vekovima odan, a posebno svetinje braka i porodice“, napisao je Porfije.

"Iz ovih razloga smo više puta u neposrednom razgovoru najvišim predstavnicima države izneli razloge zbog kojih smatramo da je nužno i opravdano otkazivanje Europrajda“, dodao je.

Patrijarh je naveo i da je crkva "protiv svakog oblika nasilja, javnog žigosanja i progona bilo koga“.

"Zlo se ne leči i ne pobeđuje nasiljem, nego se na taj način samo umnožava“, navodi se u izjavi Porfirija.

S.Ć./ FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com