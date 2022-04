Pariz i Jerusalim: Katedrala i džamija tri godine nakon požara

Da li će biti završena za dve godine: Notr Dam na Veliki petak

Foto: AP

15. 4. 2022. / 17.21

Pre tri godine izbio je požar na katedrali Notr Dam u Parizu. Istog dana, na drugom kraju sveta, u Jerusalimu, plamen je gutao džamiju Al Aksu.

Katedrala Notr Dam je posvećena Bogorodici, i jedna je od najvećih simbola katoličke crkve. Al-Aksa je treće najsvetije mesto za islamske vernike, a izgrađena je na vrhu brda koje je najsvetije mesto za Jevreje, koji ga nazivaju Hramovnom gorom.

Mediji javljaju da je jutros pre zore u Al-Aksu upala izraelska policija dok je u njoj bilo hiljade vernika okupljenih na ranoj molitvi za vreme Ramazana, najvažnijeg i najsvetijeg meseca u islamskoj veri.

Policija je bacala suzavac a Palestinci su uzvraćali kamenjem. Prema medicinskim izveštajima, povređeno je 158 Palestinaca. Još nije poznato šta je izazvalo nasilje.

U Parizu, radovi na obnovi katedrale Notr Dam teku užurbano kako bi bili završeni za Olimpijske igre 2024. godine.

U trenutku kad je pre tri godine izbio požar u katedrali u Parizu, u njoj u bilo oko 2000 ljudi. Vatra je u potpunosti uništila krov i toranj visok 93 metra. Vatrogasci, njih više od 500, uspeli su da spasu severni toranj i glavni objekat katedrale. Gasili su je uz pomoć brodova sa vodenim topovima sa Sene, helikopterima, dronovima.

Uništena su tri svoda, u horu je stvorena rupa. Dodatnu štetu je izazvala i voda za gašenje zbog koje je čitava konstrukcija i danas vlažna. Smatra se da bi moglo da potraje i deset godina dok se ta vlaga ne povuče., a to bitno otežava restauraciju.

Među mnogim vrednostima, spasena je najveća – Hristov venac kojim je, navodno, kao "car judejski", bio "okrunjen" u momentu svog raspeća u Jerusalimu. Spasena je i statua Bogorodice, nije je pogodio nijedan od delova srušenog tornja. Smatra se da je to je čudo Notr Dam.

Nagađanja zašto je izbio požar išla su od mogućeg kratkog spoja u električnim instalacijama, do opuška cigarete. Do danas nije razjašnjeno kako je došlo do izbijanja vatre.

Tri godine nakon požara, počela je i restauracija glavnih orgulja katedrale. Njih je uništila otrovna olovna prašina, a ne vatra. Trenutno se u jednom ateljeu radi na restauraciji 19 ventila, a u jednoj radionici se čisti 8000 registara ovih orgulja. Tokom leta će biti restaurirana i njena četiri meha.

Prozori katedrale bi trebalo da budu ugrađeni do sredine sledeće godine. U 2024. godini bi katedrala ponovo mogla biti otvorena za posetioce.

S.Ć./ DW /Aljazeera

