Panika zbog misterioznog širenja upale pluća u Kini

Vodeći naučnici pozvali su na oprez zbog straha od još jedne pandemije, nakon što je Svetska zdravstvena organizacija zatražila više informacija od Kine o porastu respiratornih bolesti i upale pluća među decom.

"Moramo biti oprezni. Zaista nam treba više informacija, posebno dijagnostičkih informacija", rekla je Marion Kupmans, holandska virološkinja koja je savetovala SZO o kovidu.

Naučnici navode da sličnost ova dva upozorenja izaziva za sada još neosnovanu zabrinutost da bi porast broja obolelih mogao biti uzrokovan drugim novim patogenom koji bi mogao izazvati pandemiju. Na osnovu dosadašnjih informacija, kažu da je veća verovatnoća da je u pitanju porast drugih uobičajenih respiratornih infekcija poput gripa, kao što je viđeno u mnogim delovima sveta nakon što su ukinute mere protiv kovida. To bi takođe mogao da bude signal ponovne pojave samog kovida.

SZO uvek traži informacije od zemalja kada se prijave nedijagnostifikovane ili nepoznate bolesti, što se dešava prilično redovno. Međutim, ne objavljuje uvek saopštenje za javnost o tome kao što je to bilo u sredu.

Brajan Mekloski, stručnjak za javno zdravlje koji je takođe savetovao SZO o pandemiji, kaže da je na delu sistem međunarodnih zdravstvenih propisa SZO, misleći na pravila koja regulišu kako zemlje sarađuju sa SZO u vezi sa potencijalnim epidemijama.

"Neću pritiskati dugme za paniku u vezi sa pandemijom na osnovu onoga što do sada znamo, ali me veoma zanima da vidim odgovor Kine i da vidim procenu SZO nakon toga“, rekao je on.

I SZO i Kina suočile su se sa pitanjima u vezi sa transparentnošću tokom prvih dana kovida. SZO je takođe tada kritikovala Kinu zbog uskraćivanja podataka o infekcijama i smrtnim slučajevima kada je ukinula politiku nulta tolerancije na kovid, kao i o poreklu pandemije.

Kina, prema propisima ima 24 sata da odgovori SZO.

Neki navode da nije jasno da li su prijavljene bolesti zapravo nedijagnostifikovane .Informacija koja je izazvala upozorenje ProMED došla je od FTV njuza na Tajvanu u utorak. U samoj Kini, nedavno je mnogo izveštavano o porastu respiratornih bolesti, i među decom. Tamošnje vlasti to pripisuju ukidanju mera protiv kovida i cirkulaciji virusa poput gripa, kao i mikoplazma pneumonije, uobičajene bakterijske infekcije koja obično pogađa mlađu decu.

"Moguća je pretpostavka da bi to moglo biti ono što smo videli u drugim delovima sveta kada su ograničenja ukinuta“, rekla je Kupmans, podržavajući stavove svih naučnika koje je Rojters kontaktirao.

Virolog Tom Pikok sa Imperijal koledža u Londonu, koji je pomno pratio pojavu novih varijanti koronavirusa, rekao je da postoje dobri alati za prilično brzo otkrivanje novih vrtsti gripa ili koronavirusa, pa se čini malo verovatnim da bi se to dogodilo neopaženo.

"Sumnjam da bi to pre moglo da bude nešto staro ili kombinacija kovida i grupa, ali nadam se da ćemo uskoro saznati više“, rekao je on.

Iz SZO kažu da je još nejasno da li postoji veza između prijavljenog širenja upale pluća i ukupan rast slučajeva respiratornih oboljenja koje je Peking registrovao.

Pozvali su i ljude u Kini da preduzmu osnovne mere predostrožnosti poput vakcinacije, korišćenja zaštitnih maski i pranja ruku.

