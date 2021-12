Pandemija: Omikron hara Evropom

Vesti

U iščekivanju omikrona: Policajka u Nemačkoj prima buster dozu

Foto: David Young/dpa via AP

16. 12. 2021. / 9.04

Iako je gotovo 70 odsto stanovništva vakcinisano najmanje sa dve doze, u Velikoj Britaniji je u sredu sa 76.610 registrovanih slučajeva oboren rekord novozaraženih u jednom danu.

Broj zaraženih novim sojem koronavirusa omikronom popeo se sa 4671 na 10.017.

Istraživački tim London School of Hygiene and Tropical Medicine razradio je rezličita scenarija o razvoju epidemije narednih meseci u Britaniji. Optimistička prognoza je da će se u zemlji sa 67 miliona stanovnika do kraja aprila 2022. omikronom zaraziti 20,9 miliona ljudi, da će 175.000 morati da bude hospitalizovano, a da će od infekcije umreti njih 24.700. Najpesimističniji scenario za isti period predviđa 74.800 smrtnih slučajeva.

Stručnjaci tvrde da i u zemljama sa visokom kvotom vakcinisanih još zarazniji omikron menja dosadašnju pandemijsku igru.

To se najbolje vidi u Danskoj i Norveškoj.

Iako je u Danskoj dvostruko vakcinisano 81 odsto populacije, zemlja obara rekorde u dnevnom broju novozaraženih. U utorak ih je bilo 8314.

Prema danskom državnom institutu State Serum Institute (SSI) će omikron do kraja nedelje postati dominantna varijanta virusa.

Pošto Danska svakog novozaraženog testira i na omikron raspolaže naročito preciznim podacima. Zbog toga danski stručnjaci smatraju, da bi i u drugim zemljama realnost širenja omikrona mogla da bude slična danskoj, ili da usledi veoma brzo.

Zbog toga je Danska prošle nedelje uvela rigoroznije epidemiološke mere: Barovi i restorani se od petka zatvaraju u ponoć, školski raspust će početi nedelju dana pre Božića.

U Norveškoj je situacija još gora. Zbog toga je uvedena apsolutna zabrana točenja alkohola u gastronomskim objektima, ponovo će bitiu veden rad od kuće.

Broj novozaraženih raste i u Švedskoj, koja do sada ni u jednom ternutku nije uvodila lokdaun.

Na jugu Evrope je do sada registrovan daleko manji broj zaraženih omikronom, ali se tu ne rade posebni testovi na omikron kod svih novozaraženih kao u Danskoj, pa se pretpostavlja da je broj daleko veći.

U Španiji ponovo raste broj novozaraženih i hospitalizovanih.

Gračku je četvrti talas pandemije zahvatio u novembru, protekle dve nedelje je broj novozareženih počeo da opada. Ali je oboren rekord po broju preminulih od Kovida-19: 130 u jednom danu. I u Grčkoj su potvđeni slučajevi zaraze omikronom.

U Ruminiji, koja je proteklih meseci beležila rekordnu smrtnost zaraženih koronavirusom – krajem oktobra više od 400 dnevno u zemlji sa jedva 20 miliona stanovnika – situacija je sada bolja. Ali se i dalje registruje oko 100 smrtnih slučajeva dnevno i oko 1000 novozareženih.

Bolnice u Bukureštu se pripremaju za peti talas pandemije. U Rumuniji je vakcinisano svega 40 oddsto stanovništa.

Manji broj vakcinisanih unutar Evropske unije ima samo Bugarska.

A.I.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com