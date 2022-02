Pad Vlade: Verbalni obračun Mila i Aleksandra

Povratak kontrole: Milo Đukanović

Foto: AP Photo/Risto Bozovic

8. 2. 2022. / 9.38

Crnogorski parlament smenio je u ponedeljak uveče na vanrednom zasedanju predsednika Skupštine Aleksu Bečića . Od 81 poslanika na javnom glasanju 43 bila su "za", a 36 "protiv". Tako je zaokruženo izglasavanje nepoverenja Vladi Zdravka Krivokapića

"Ponosan sam što sam prvi izabrani javni funkcioner nakon istorijske pobede 30. avgusta. Vidimo se na sudu naroda, on se ne može izbeći", poručio je Bečić i ocenio da je reč o "političkim kalkulacijama". Bečić je bio izabran za predsednika parlamenta 23. septembra 2020.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar, obrazlažući inicijativu za smenu Bečića, istakao je kako nova Vlada mora sarađivati sa svima, pa i sa opozicionim DPS-om, koji se "neće vratiti na vlast". Kako je rekao, ne sme doći do blokade na relaciji Skupština – buduća manjinska vlada.

Koliko god da se dosadašnji poptpredsednik Vlade koju je srušio Dritan Abazović trudio da objasni da Demokratska partija socijalista (DPS) predsednika države Mila Đukanovića neće participirati u manjinskoj Vladi kakvu je zamislio pod vođstvom Crno na bijelo, Đukanović jeste povratio kontrolu nad političkim zbivanjima.

"Ja smatram da je zahvaljujući nama, zahvaljujući državotvornoj opoziciji, Crna Gora uspela da odoli ofanzivi Beograda. Mi smo posle 30. avgusta prošli jednu jako agresivnu ofanzivu iz Beograda. Velikosrpski nacionalizam je shvatio da su pobedom njihovih miljenika otvorena vrata za novu aneksiju Crne Gore, ovog puta kroz projekat ’Srpskog sveta’. To se nije dogodilo zato što smo imali državno odgovornu opoziciju koju je predvodila DPS“, izjavio je Đukanović.

Rekao je i da je DPS spreman da da podršku manjinskoj vladi građanskog karaktera koja Crnu Goru vodi u Evropu. Iako je Đukanović rekao da njegov DPS formalno neće u njoj učestvovati, manjinska vlada koalicije koja ima svega nekoliko poslanika u Skupštini mimo volje Đukanovića neće moći niti da opstane, niti da bilo šta uradi.

Za reč se odmah javio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ocenio Đukanovića kao "uvek izrazito antisrpski" orijentisanog.

"Njegove izmišljotine, njegove brutalne laži o uticaju Srbije, o uticaju Srba, o tome da su Srbi maligni narod sa malignim uticajem zajedno sa Rusima, protiv toga ću da se borim uvek“, rekao je Vučić, te da će uvek da štiti srpski narod i da brani Srbiju. Dodao je da zna koliko to opasnosti nosi sa sobom, aludiraući valjda na aluzije premijerke Ane Brnabić da je Milo Đukanović naložio kriminalcu Radoju Zviceru da ubije Vučića, jer da se Vučić odlučno bori protiv kriminala na čijem čelu stoji Đukanović.

"Kad god imate neki problem za to je kriva Srbija i za to je kriv Vučić, za to je kriva srpska crkva. Sram vas bilo, dosta je više s tim“, rekao je Vučić temaparamentno na TV Happy, te da su Crnogorci srpska "braća, sestre i prijatelji“, ali da ne valja Milo koji hoće da šikanira srpski narod i misli da niko ne sme da mu odgovori, ali da evo ima ko da mu odgovori.

M.N./FoNet/Danas

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com