Pad Hersona

Velika pobeda: Ukrajinski vojnici sa predsednikom Volodimirom Zelenskim u Hersonu

Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP

18. 11. 2022. / 13.21

Rusi su otišli iz Hersona. Ukrajinci su ušli u prostor za koji su se, mora se reći, borili hrabro uz znatne gubitke. Odmah su pokušali da odu i dalje i da se iskrcaju na poluostrvo Kinburnska kosa, peščani prostor koji zatvara izlaz ka Crnom moru iz oblasti Hersona i Nikolajeva. Kažu Ukrajinci da su sa tog prostora lansirani dronovi “geran-2” na letove u jednom smeru, do ciljeva koje su uništavali od sredine oktobra. Rusi su odbranili taj položaj, uništili ukrajinske desantne čamce i čekaju šta će dalje da se desi jer je inicijativa sada u ukrajinskim rukama…

Obrat na frontu počeo je 19. jula kada su Ukrajinci višecevnim lanserom raketa M142 HIMARS prvi put gađali Antonovski most, građevinu dužine 1.366 metara koja premošćava veliki Dnjepar i povezuje zonu odgovornosti ruske južne grupacije snaga. Front je bio sa desne strane, ali logističke baze su na levoj strani i vozila su išla magistralnim putem E97, koridorom koji ide od Krima do Hersona.

Iz Rusije su sva sredstva, od tenka do municije, dolazila najčešće železnicom preko Krimskog mosta, pa su onda preko E97 i Hersona distribuirana do jednica. Antonovski most je bio ključan jer je naredni most skoro 70 kilometara uzvodno, a pontonski mostovi na velikoj reci su laka meta. Prevoz skelama nije dovoljan da se održi stalno snabdevanje nekoliko desetina hiljada vojnika.

Zato su Ukrajinci gađali raketama iz HIMARS-a sve dok je bilo šanse da se most pređe…

