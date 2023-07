Pad broja oglasa za posao, a povećan broj onih koji traže posao

pixabay / kaboompics

Broj oglasa za posao objavljenih na sajtu Poslovi Infostud u prvih šest meseci 2023. godine pokazuje blagi pad od 10 odsto u odnosu na isti period prošle godine – sa 42.571 na 38.297, dok je za 17 odsto povećan broj kandidata koji su tražili zaposlenje.

Najviše ponuda za posao bilo je u IT sektoru, mašinstvu, administraciji i ugostiteljstvu i prodaji, pokazuje analiza Infostuda.

Prema podacima sajta Poslovi Infostud, plate koje su bile predviđene za te pozicije kretale su se od minimalca pa sve do par hiljada evra. Maksimalne zarade koje su u oglasima ponuđene su prodavcima do 250.000 dinara, a komercijalistima čak do 350.000 dinara.

Prema rezultatima istraživanja tog portala na uzorku od 1.556 ispitanika najveći broj kandidata koji traže posao spada u starosnu grupu između 35 i 45 godina (32 odsto), slede kandidat između 25 i 34 godine (25 odsto) i grupa između 46 i 55 godina starosti, (23 odsto).

Najmlađi na tržištu rada od mladi izmešu 18 do 24 godine čine svega 11o dsto onih koji traže posao.

Što se tiče radnog statusa, 40 odsto ispitanika je nazaposleno, ali je trećina anketiranih navela da su tražili bolji posao doK su već bili u stalnom radnom odnos.

Od nazaposlenih, 42 odsto je bez posla ostalo tako što su dali otkaz i u potrazis u za novom poslovnom prilikom, 16 odsto njih je dobilo otkaz, a petina je izjavi la da su otpušteni zbog ekonomske ekonomske krize.

Prema podacima Repibličkog zavoda za stastistiku, u prvom kvartalu 2023. godine zaposlenih je bilo 2.835. 900, a nezaposlenih 317.800. Prema Anketi o radnoj snazi, u odnosu na prvi kvartal 2022. godine, broj zaposlenih lica starih 15 i više godina povećan je za 31.600, a broj nezaposlenih je smanjen je za 24.800.

U odnosu na prethodnu godinu, došlo je do rasta formalno zaposlenih za 43 900, dominantno u sektoru prerađivačke industrije (32 800) i smanjenja neformalno zaposlenih, za 12 300, dominantno u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (8 800).

