Otvoreno pismo srpskih vojnika predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću

Foto: Predsedništvo Srbije

26. 7. 2023. / 13.57

Članovi Vojnog sindikata Srbije i profesionalni vojnici uputili su otvoreno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, povodom njegovog jučerašnjeg obraćanja. U pismu je naglašeno da predsednik Srbije ima pogrešnu percepciju vojske i da su nestručnost, neznanje, bahatost i bezobrazluk pretpostavljenih koji su ogrezli u kriminal i zloupotrebe isključivo zarad ličnih interesa u potpunosti obesmislili i razorili vojsku u celini.

Pismo prenosimo u celosti:

Gospodine Predsedniče,

U vašem jučerašnjem obraćanju javnosti sa intervidovskog poligona ,,Pasuljanske livade“, rekli ste da je normalno da vojnici ginu i povređuju se, da je normalno da rade poslove hortikuluture, održavanja zelenila i čistoće po kasarnama, umesto da se bave vojnom obukom i održavanjem kondicije, da treba da jedu šta im se servira i da se ne bune, i da ste ministru odbrane zamerili jer će iz budžeta da potroši nekoliko miliona dinara za nabavku kontejnera za smeštaj pripadnika vojske. Ovakvom ishitrenom izjavom javno ste pokazali da imate potpuno pogrešnu percepciju o tome šta je vojska, naročito ona potpuno profesionalna i kako ona danas u 21. veku treba da izgleda. Ali ne zameramo mi to vama gospodine Predsedniče, već onima oko vas kojima toliko slepo verujete, a koji su najveći krivci za popuno uništenje onoga što se nekad zvalo Vojska Srbije. Da dobro ste čuli, potpuno uništenje i obesmišljavanje svega što je nekad činilo vojsku u Srbiji i ono sa čime se ona poistovećivala.

Vojska Srbije više od decenije potpuno je profesionalizovana i u pravu je general Talijan, kada vam kaže da nije normalno da profesionalac kome ćete sada dati platu veću od pilota MIG-a 29, po ceo dan treba u rukama da drži trimer, metlu i grabulje, umesto da održava fizičku kondiciju, puca i uvežbava taktičke radnje. Da li policajci po policijskim stanicama i oko policijskih stanica sade cveće, kose travu i čiste toalete? Zašto i njima ne kažete da je normalno da to rade? Zašto u predsedništvu imate čistačice i radnike koji održavaju zelenilo?

Pročitajte još Kamufliranje stvarnog brojnog stanja

Oni koji za propuste u funkcionisanju vojske treba krivično da odgovaraju, ubedili su vas da je normalno da u mirnodopskim uslovima vojnici ginu i povređuju se na radnom mestu. Pošto vam je to isplao iz vida, obaveštavamo vas da je profesionalni vojnik u radnom odnosu i da mu je Republika Srbija poslodavac (član 8. Zakona o Vojsci Srbije).

Кao pravnika, upućujemo vas da pogledate i član 410. Кrivičnog zakonika, koji kao krivično delo propisuje da vojni starešina koji u okviru svoje nadležnosti propusti da preduzme propisane, naređene i druge očigledno potrebne mere za obezbeđenje jedinice, čuvanje života i zdravlja ljidi koji su mu povereni, pa usled toga nastupi teška telesna povreda ili smrt kazniće se zatvorom i do deset godina.

Mi koji činimo Vojsku Srbije i koji znamo koliko je veliki greh u vojsci nepoštovati mere bezbednosti, pitamo se šta je pre nego su trojica naših kolega povređeni na Pasuljanskim livadama, radio Operativni centar Generalštaba i da li je jedinicama u lancu komandovanja spustio upozorenje i naređenje šta treba da preduzumu usred nevremena koje je najavio RHMZ?

Šta je radio dežurni oficir na poligonu ,,Pasuljanske livade“ i zašto su vojnici u toku nevremena bili u šatorima, a ne u nekom skloništu ili na drugom bezbednom mestu. Isto se gospodine Predsedniče odnosi i na situaciju sa posadom pilota Mehića, sa situacijom u kojoj je poginuo Dejan Stojković na Pešteru i pre njega naše kolege u Tehničkom remontnom zavodu u Кragujevcu, i naš kolega koji se nedavno survao sa vozilom starim oko 40 godina u provaliju i poginuo, a druge kolege teško povređene i da ne nabrajamo više.

Upravo u ovome se ogleda sva besmislenost onoga što ste juče tako olako izgovorili ne mareći za naše živote i poruku koju šaljete našim porodicama i svima koje kroz reklame pozivate da postanu pripadnici vojske. Svi ti kojima tako slepo verujete u sistemu odbrane, ne misle dobro ni vama ni nama i to imajte u vidu sledeći put kada treba da stanete na njihovu, a ne našu stranu. Ne treba da zamerate ministru što mu se učinilo dobrim da se za smeštaj vojnika obezbede pokretni kontejneri, to je danas normalno u svim savremenim vojskama sveta. To je posao savremene vojne logistike i inžinjerije. Takođe juče rekoste, da je normalno da vojska spava po šatorima. Jeste, slažemo se, a da li su vam rekli koliko su stari šatori koje danas vojska koristi i da je odavno tendencija da se oni u našoj vojsci potpunosti izbace iz upotrebe. Da li vam je Baća, rekao kada je vojska poslednji put kupila šatore, zašto se ovi postojeći, iz JNA, na svakom logorovanju pokrivaju najlonima i sličnim priručnim sredstvima da ne bi prokišnjavali?

Odgovorno tvrdimo da je prioritetan zadatak najviših vojnih starešina i rukovodilaca u sistemu odbrane isključivo prikrivanje njihove lične odgovornosti za katastrofalno loše stanje u Vojsci Srbije, i svakodnevno ugrožavanje bezbednosti potčinjenih. Odgovorno tvrdimo da vas o stanju u sustemu odbrane i vojsci lažno izveštavaju. Iako je svaki pretpostavljeni dužan da primenjuje propisane i potrebne mere bezednosti za svoje potčinjene, uspeli su da stvore narativ da njihove odgovornosti za pogibije i povređivanja nema i da su oni koji ginu i povređuju se krivi jer se žale. Očigledno je da ne znate i ne razumete šta znači biti vojnik i šta je suština tog zanata. Кoja su odricanja tih ljudi i njihovih porodica da bi bili posvećeni tom poslu. Nisu tu presudne pare već ljubav prema Otadžbini, obraz, čast, savest, patriotizam i dostojanstvo koji ti kojima ste okruženi nemaju ni trunke.

Zato gospodine Predsedniče, pre nego sledeći put ovako nešto izjavite, imajte na umu da nama ne smeta kiša i teški uslovi rada koji su nam u opisu formacijskih mesta, već nestručnost, neznanje, bahatost i bezobrazluk pretpostavljenih koji su ogrezli u kriminal i zloupotrebe isključivo zarad ličnih interesa i privilegija kojih po svaku cenu neće da se odreknu i koji su u potpunosti obesmislili i razorili sistem komandovanja i subordinacije i vojsku u celini, a svojim ličnim primerom nama svima svaki dan pokazuju da je normalno na najgrublji način kršiti propise i činiti štetu državi i vojsci i beskrupulozno gaziti po ljudima koji su vam potčinjeni. Zarad ilustracije slepe servilnosti visokih vojnih starešina i rukovodilaca reći ćemo vam i ovo.

Primetili ste da smo vas na početku ovog pisma oslovili sa gospodine Predsedniče, bez onoga vrhovni komandante. To je zato što je Pravilom službe Vojske Srbije (tačka 29. stav 2.), koje donosi i potpisuje upravo Predsednik Republike Srbije, propisano da se Predsednik Republike Srbije, oslovljava i obraća mu se sa gospodine Predsedniče. Ovaj mali primer najbolje ilustruje količinu poltronstva na koje su visoke vojne starešine i rukovodioci spremni da se nekome dovore. Ovaj put ste to vi, sutra neko drugi i budite sigurni da će ti i takvi sutra prvi da izdaju i vas i Srbiju, nas su odavno izdali i prodali ,,za malo ćara“.

Profesionalni pripadnici Vojske Srbije

Z.S./Vojni sindikat Srbije