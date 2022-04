Organizovani kriminal: Državna Šarenica

Rad u zatvorskom ofisu: Darko Šarić

foto: tanjug

21. 4. 2022. / 8.44

Narko-bos Darko Šarić ponovo je pritvorenik u ćeliji u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. U međunarodnoj akciji koju su koordinisali EUROPOL i EUROJUST i u kojoj su učestvovale policije Hrvatske i Srbije, uhapšeno je desetak osoba. Spisak uhapšenih oslikava matricu organizovanog kriminala: na njemu su, osim švercera kokainom, i advokat, huligan i policajci.

U vili elitnog naselja u Beogradu Šarić je kao gost od 24. decembra 2021. godine izdržavao meru kućnog pritvora. Pre toga je u pritvorskoj ćeliji proveo skoro osam godina. Od decembra 2021. imao je pravo da sa nanogicom na konačni ishod dvanaestogodišnjih suđenja, za šverc kokaina i pranje para, čeka okružen svojom porodicom. Imao je pravo i da svaki dan, sat i po, provede kao slobodan čovek, u šetnji ili kako god odluči.

Po svemu sudeći, imao je Darko Šarić pravo i da krši zakon i to ne samo on, već su ga i nadležni kršili za njega. Naime, kada je, novembra 2020. Godine pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu, umesto da ga sudstvo pošalje na izdržavanje kazne u neki od srpskih zatvora, Šarić je ostao u pritvoru zgrade Specijalnog suda. Ispostaviće se da mu je baš u tom periodu pritvorska ćelija služila kao kancelarija za kriminal. I kao svaki poslovan čovek, osim kancelarije, balkanski narko-bos imao je i telefone sa Skaj aplikacijom za tajnu komunikaciju. Dok je sudska straža čuvala jednog od najpoznatijih srpskih pritvorenika, on je, prema krivičnoj prijavi, telefonirao i izdavao naloge za ubistva i trgovinu kokainom na drugom kraju sveta.