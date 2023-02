Optužbe protiv lekara: Predsedniče dokažite to što kažete

Foto: Tanjug

5. 2. 2023. / 12.12

Demokratska stranka je pozvala predsednika Aleksandra Vučića da dokaže da, kao što je izjavio, više od 40.000 zaposlenih među kojima su i lekari, zloupotrebljavaju pravo na odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad i lažira bolovanja.

DS traži od predsednika da dokaze za takve tvrdnje dostavi poslodavcima, s obzirom da prema odredbama člana 179. zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad predstavlja osnov za otkaz ugovora o radu.

Kažu da je to naročito jednostavno dokazati ukoliko zaposleni koji je navodno privremeno sprečen za rad napusti državu radi odlaska u Nemačku u koju, prema rečima predsednika, odlazi da "zaradi malo para“, ističe se u saopštenju.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić kaže da je trenutno u Srbiji 1.400 nezaposlenih lekara. Ona je kritikovala mlade lekare zbog toga što, kako kaže, neće da rade u unutrašnjosti gde ima slobodnih radnih mesta.

Kako je rekla "radije će ostati sa tatom i mamom ili otići u Kanadu nego da rade, recimo, u Malom Zvorniku ili negde u Vojvodini gde nema dovoljno lekara".

Svake godine oko 600 lekara ode na rad u inostranstvo, u državi se oseća deficit lekara naročito u manjim sredinama, i ova predsednikova izjava, pod uslovom da nije tačna, ne ide u prilog nastojanju da lekari ostanu u zemlji.

U istraživanju koje je krajem prošle godine sproveo Centar za politike i emancipacije u saradnji sa Sindikatom lekara i farmaceuta Srbije navedeno je da se osim niskih plata kao razlog za odlazak iz zemlje navodi nesigurnost zaposlenja, mobing na radnom mestu, kao i izloženost nasilju.

Zoran Ilić, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost" kaže da "kako bi se zadržali zdravstveni radnici u zemlji plata mora da se poveća 30 do 40 odsto. To je cilj koji Vlada Srbije ima do 2025. godine, ali ako se nastavi ovako inflacija će to sve pojesti. Očekujemo još jedno povećanje plate u ovoj godini. Ako ne bude toga onda ćemo doneti odluku na sindikalnim organima da li će biti protesta".

Odlazak specijalista jeste najveći problem. Da država dobije kardiohirurga od diplomca medicinskog fakulteta potrebno je najmanje deset godina specijalizacije i obuke.

S.Ć./FoNet/Euronews