Opozicija optužuje SNS za ucenu: Dolazak na miting ili otkaz

Foto: Tanjug

15. 5. 2023. / 16.33

Predstavnici 11 opozicionih stranaka i pokreta predali su danas Osnovnom javnom tužlaštvu u Kragujevcu dopis sa zahtevom da u skladu sa ovlašćenjima preduzmu mere protiv lica koja pritiscima i ucenama primoravaju zaposlene u javno-komunalnim preduzećima i državnim institucijama da prisustvuju najavljenom kontramitingu Srpske napredne stranke (SNS).

Predsednik Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Dalibor Jekić rekao je da je nezakoniti pritisak na zaposlene da učestvuju na stranačkim skupovima SNS sve jači.

"Ljudima se preti da će ostati bez posla ili da će biti degradirani sa rukovodećih položaja, ukoliko ne krenu za Beograd da pruže podršku predsedniku. To je krivično delo i očekujemo da tužilaštvo počne da radi soj posao i da pokaže da je nezavisno", rekao je Jekić.

Kvota za miting 9.000 ljudi

Narodni poslanik POKS Veroljub Stevanović rekao je da je kragujevački SNS dobio kvotu od 9.000 ljudi koje treba da povede za Beograd i da je zbog toga eskalirao pritisak na sve zaposlene u javnom sektoru, pa čak i u pojedinim privatnim firmama.

Predsednik Gradskog odbora Narodne stranke Predrag Delić rekao je da je u toku najveća mobilizacija članova SNS i da je ovo što se događa u Srbiji posledica semena zla koje je posejano pre 10 godina.

"Svesni su činjenice da gube sve poluge vlasti i da posle ovolike tuge koja još uvek vlada u Srbiji više ništa neće biti isto. Ne prezaju više ni od čega pokušavajući da naprave jedan masovni miting, primoravajući ljude da dođu", rekao je Delić.

On je pozvao sve Kragujevčane koji imaju integritet da ne idu na taj skup kako ne bi "dali legitimitet njegovoj parodiji i svemu onome što on pravi od ove zemlje".

Brutalno kršenje dostojanstva

Narodni poslanik Zajedno Nikola Nešić rekao je da najava da će kongrses SNS biti održan u Kragujevcu predstavlja pokušaj reanimacije kragujevačkog odbora SNS "koji apsolutno nije sposoban da realizuje nijedan lokalni projekat".

"Prema našim informacijama, rejting SNS u Kragujevcu je najslabiji od svih većih gradova i oni na sve načine pokušavaju da ga poprave, uključujući brutalno kršenje ljudskih i radnih prava", rekao je Nešić.

On je ocenio da vlast time pravi dodatne podele u društvu. Nešić je dodao i da vlast godinama ne daje ugovore na neodređeno vreme, već na određeno i ugovore o privremenim i povremenim poslovima, kao i ugovore o delu i da manipulišu statusima vršilaca dužnosti. On je rekao i da zapošljavanje preko stranke na nesigurnim ugovorima dovodi do straha od potencijalnog gubitka posla.

"Današnji izuzetno loš status radnika u Srbiji predstavlja jedan od osnovnih alata vlasti za proizvodnju straha ali i njegovo održavanje u društvu", rekao je Nešić. On je pozvao građane koji se osećaju ugroženo da se jave da zajedno "izađu iz pozicije straha i brutalnog kršenja dostojanstva".

Z.S/FoNet

