Beograd: Održan trinaesti protest „Srbija protiv nasilja“

Foto: Marko Dragoslavić/FoNet

29. 7. 2023. / 22.11

Suštinu trinaestog po redu protesta "Srbija protiv nasilja“ je izrekla pravnica Sofija Mandić ispred Republičkog javnog tužilaštva.

"Nije slučajno što smo ispred Tužilaštva. Organizovano nasilje će prestati kada Tužilaštvo postane nezavisno. Danas je ono tek krpa kojom vlasti brišu svoja nedela – od Hercegovačke, do Jovanjice i masovnih ubistava žena i dece“, rekla je Mandić.

I dalje: "Kada bi Tužilaštvo radilo svoj posao, naši životi bi izgledali drugačije. Ono može da pokrene postupke protiv medija koji propagirju nasilje, protiv najviših funkcionera…. Na kraju, moglo bi da predloži zabranu pojedinih političkih organizacija koje svakodnevno krše Ustav u ovoj zemlje.“

Mandić je pozvala građane da istraju u protestima do ispunjenja svih zahteva.

A vlast kojom dominira Srpka napredna stranka do sada, svim šetnjama uprkos, nije ispunila ni jedan jedini zahtev protesta: ministar policije Bratislav Gašić i šef BIA Aleksandar Vulin nisu smenjeni (ali je zato Vulin dospeo na crnu listu SAD); Željko Mitrović najavljuje još pompezniju "Zadrugu“; Pink i Happy neometano rade to što rade, kreiraju vučićuugodnu stvarnost i bespoštedno se na nacionalnim frekvencijama obračunavaju sa protivnicima predsednika države i šefa SNS-a; REM pod medijskom palicom Olivere Zekić i dalje neradi što bi trebalo da radi; ni na RTS-u se ništa promenilo nije; tek formirani Anketni odbor sa Marinkom Tepić na čelu, koji je trebalo da se pozabavi okolnostima koje su dovele do tragedija 3. i 4. maja u Beogradu i okolini Mladenovca je pod hitno rasformiran; vanredno zasedanje Skupštine na kome je trebalo da se razmatraju masovna ubistva se pretvorilo u nešto sasvim drugo.

Organizatori, tj. opozicioni lideri, od septembra najavljuju "drgu fazu protesta" ne precizirajući o čemu se radi.

M.N./FoNet/N1

