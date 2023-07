Odmazda za Krimski most: Žestoki napad na Odesu

Rusija je drugu noć zaredom izvela masovni vazdušni napad na Odesu, koji je jedan ukrajinski zvaničnik opisao kao "pakleni“.

"Napad je bio veoma moćan, zaista masivan. Bila je to paklena noć", rekao je Serhij Bračuk, portparol vojne administracije Odese, i dodao da će detalji o šteti i žrtvama biti naknadno objavljeni.

Napadi na Odesu, jednu od glavnih ukrajinskih luka za izvoz žitarica, usledili su nakon obećanja Rusije da će uzvratiti zbog napada na Krimski most, za šta krivi Ukrajinu.

Ubrzo nakon što je most pogođen u ponedeljak, Moskva se povukla iz sporazuma o izvozu žitarica. UN upozoravaju da taj potez Rusije rizikuje da pogorša krizu gladi širom sveta, piše Glas Amerike.

Stradali civili

Ukrajinska vojna komanda saopštila je da je u ruskom velikom napadu na Odesu u noći između utorka i srede ranjeno 12 civila, među kojima i devetogodišnje dete.

Tri civila su ranjena u Odesi od posledica raketnog napada na grad, šest osoba je ranjeno od ostataka presretnutih raketa i dronova, a još troje u drugim naseljima Odeske oblasti, gde su izbili požari usled granatiranja, saopštila je vojna komanda Ukrajinaca za sektor Jug.

Navode da je ruska vojska lansirala više od 35 krstarećih raketa i dronova u ovom napadu.

Paralelno, na društvenim mrežama kruže snimci navodno trenutka udara na rusko skladište municije na vojnom poligonu na Krimu, poluostrvu koje je Rusija anektirala 2014. godine.

Near Kirovske, #Russia|n-occupied #Crimea, south #Ukraine, a missile strike hit a Russian ammunition depot this morning. Detonations at the depot necessitated evacuation of ~2,000 people in nearby 4 villages.

pic.twitter.com/8mH2g5h1UK

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) July 19, 2023