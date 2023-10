Odlazak lidera Saveza vojvođanskih Mađara

Foto: Tanjug

30. 10. 2023. / 18.20

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor preminuo je danas u 68 godini, objavila je Radio-televizija Vojvodine.

Bio je član Saveza vojvođanskih Mađara od osnivanja 1995. godine, a od 2007. bio je predsednik stranke.

Pastor je bio predsednik Skupštine Vojvodine u tri mandata: od 2012. do 2016, od 2016. do 2020. i od 2020. do smrti. Od 2000. do 2008. godine bio je pokrajinski sekretar za privatizaciju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, a od 2008. do 2012. pokrajinski sekretar za privredu.

U dva mandata bio je potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine.