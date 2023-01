Odgovor srpske desnice Vučiću: Kao trgovac koji je uzeo novac, a nije isporučio robu

Predaja Kosova na rate: Sanda Rašković Ivić

25. 1. 2023. / 8.57

Takozvane proevropske parlamentarne stranke imaće problem kako da se politički postave prema najavi predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Alesandra Vučića da će morati da prihvati tzv. nemačko-francuski plan koji defakto podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jer bi u suprotnom Srbija bila izložena kaznenim merama Zapada koje bi je, kaže, ekonomski upropastile i izolovale. Kako da podrže približavanje Evropskoj uniji i SAD, a da ne ispadne da pružaju podršku Vučiću u "prodaji Kosova“ i ne izgube birače koji su je prebacili preko cenzusa?

Sa druge strane, partijama sa desnog krila srpskog političkog spektra je lako. One počivaju na politici "ne damo Kosovo“ i "baš nas briga za EU i njene ucene“, pa su se očekivano žustro usprotivile samoj najavi Vučićevoj novih ustupaka Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Za njih je to "izdaja nacionalnih interesa“, a takav stav pada na plodno tlo antizapadne klime u srpskom društvu koju deset godina prave pinkovi i informeri, tj. svi mediji pod kontrolom SNS-a.

Srpska desnica može da računa na to da će svojim "bojem za Kosovo“ privuči veći broj pristalica i postati merodavna politička snaga.

Narodna stranka: Predaja Kosova na rate

Tako je poslanica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdnjom da ne želi da bude predsednik "izolovane države“ poručio da je spreman da preda Kosovo i Metohiju "na rate, tako da se sve odvija polako i da se to ne vidi“.

"Doteralo je cara do duvara i sada Vučić odjednom traži konsultacije sa poslaničkim klubovima u parlamentu, a mi u Narodnoj stranci mislimo da bi trebalo da se održi sednica parlamenta i da dobijemo na uvid francusko-nemački plan, pa da reagujemo na konkretnu stvar, a ne na interpretaciju nekog hipotetičkog papira“, rekla je Rašković Ivić televiziji N1.

Rekla je i da je "više ugrožen lično Vučić nego Srbija“ i dodala da joj predsednik Srbije izgleda "kao trgovac koji je uzeo novac, a nije isporučio robu“.

"On je odavno dao određena obećanja, krenuo je u ukidanje institucija Srbije na severu Kosova i Metohije, koje su bile potpuno uklopljene u sistem Srbije, i polako je radio na prerogativima kosovske državnosti, a kada je došlo do kraja – on se iznenadio“, kazala je Rašković Ivić.

Ona ne veruje da su zapadne diplomate došle da prete Srbiji da će se povući strani investitori i da će biti ukinuta vizna liberalizacija, već da su verovatno rekli da bi bio zaustavljen evropski put Srbije, a on je i inače "već dugo na ledu“. Jer, "Srbija je zarobljena država, nemamo slobodne medije i sudstvo, sve poluge moći su u rukama jednog čoveka. Ne određuje samo KiM evropski put Srbije, ima mnogo drugih stvari koje bi trebalo ispraviti pre nego što počne bilo kakva priča o evropskom putu.“

Šef poslaničke grupe NS-a Miroslav Aleksić je istakao da Vučić nije zvao opoziciju na konsultacije kada je Albancima na KiM "predavao elektroenergetski sistem Srbije, međunarodni telefonski pozivni broj, policiju, pravosuđe, registarske tablice i sve ostalo u prethodnih 10 godina“.

"Sve odluke je suvereno donosio sam, pravio se kao da je on najpametniji, i čitavih deset godina mu nije palo na pamet da pita Skupštinu o tome i nije hteo nikoga da sluša, nego je proglašavao izmišljene pobede od 5:0, vređao opoziciju i pokretao kampanje u kojima smo nazivani izdajnicima i stranim plaćenicima“, rekao je Aleksić.

A sada, kada je Srbiju doveo na korak od kapitulacije, bi da deli odgovornost i zato NS neće "kod Vučića na kanabe“, nego da se lepo sve javno iznese u Narodnoj skupštini.

Zavetnici: Suspenzija državnosti i institucja

Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski je upitala čime je to Srbija zaslužila da se na njoj primenjuje "politika brutalnih pritisaka i dvojakih standarda, tražeći da se saglasi sa protivpravnom secesijom svoje teritorije?“

"Takav uslov nikada pre nije bio ispostavljen nijednoj članici ili kandidatu za članstvo u EU“, konstatovala je Đurđević Stamenkovski, te podsetila zapadne izaslanike da svojom politikom "ultimatuma najdirektnije krše zabranu mešanja u unutrašnja pitanja suverenih država kao i niz rezolucija Generalne skupštine UN-a“.

"Tražite od Srbije da suspenduje svoju državnost i institucije, da se odrekne svog suvereniteta za račun tuđeg. Navedite nam jednu zemlju koja bi na tako nešto pristala“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Novi DSS: Potiranje srpskog nacionalnog bića

Politika rešavanja najvažnijeg državnog i nacionalnog pitanja – pitanja srpske južne pokrajine Kosova i Metohije – doživela je potpuni krah, za šta odgovornost snose sve srpske vlade od 2008. godine do danas, a plan Evropske unije i SAD mora u celini da se odbaci, navodi se u zaključcima Predsedništva Nove Demokratske stranke Srbije.

"Takozvani francusko-nemački plan, a zapravo plan EU i SAD za rešavanje kosovske krize, mora najodlučnije i u celini da se odbaci“, stoji u saopštenju, jer je reč o predlogu "koji je u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Srbije, zbog toga što predviđa faktičko priznanje naše južne pokrajine kao nezavisne države.“

I dalje: Predaja Kosova i Metohije bi, osim što "neposredno potire srpsko nacionalno biće“, neminovno utrla put za dalje ugrožavanje srpskih nacionalnih interesa i van svake sumnje je da bi se Republika Srpska i njen opstanak prvi našli na udaru zapadne politike koja nikada nije krila svoje ciljeve kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.

Pokret Srbija centar: Vučić se brine za sebe, a ne za Kosovo

Predsednik Pokreta Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš je za TV Nova S rekao da je Vučić u obraćanju javnosti u ponedeljak uveče "uveo i dramski zaplet" kada je rekao da su mu predstavnici zapadne "petorke" tri puta rekli da će doći do prekida evrointegracija i zaustavljanja i povlačenja investicija, te da je morao "sam“ tri puta da reaguje, jer nije imao koga da pita.

"Pa što si sam, zar se to tako radi? Umesto da imaš savetnika da ti bira odela iz fundusa, što nisi našao savetnika za međunarodne odnose? Pa nema Kosova u fundusu, da potrošiš jedno pa uzmeš drugo", kazao je Ponoš.

On je u obraćanju Vučića u ponedeljak ponovo video "glumu”, koja je počela još ranije.

"Vučić je pristao na to što je dobio na stolu, a traži se mogućnost da se preformuliše da bi se lakše ‘progutalo’. S druge strane, on traži način da odgovornost za preuzimanje i potpisivanje tog dokumenta prebaci na nekog drugog, da podeli odgovornost, a da kamere ipak ostanu na njemu", zaključio je Ponoš.

On je ocenio da je jasno da nema ništa od Vučićeve ostavke na čelu partije i države, da se tu radi o pokušaju da se homogeniziju SNS i šira javnost jer se u celoj ovoj priči ne radi o "brizi za Kosovo, već o brizi za njega samog“.

"Sve vreme je bila priča o njemu kao o Isusu. Ne bi me čudilo da se u dogledno vreme opet lansira priča da mu prete atentatima", ukazao je Ponoš.

Dveri: Odbrana Kosova na ulici

Predsednik Dveri Boško Obradović zahteva da se već za 20. januar zakaže hitna sednica Narodne skupštine kako bi se poslanici upoznali sa predlogom EU i sa "opasnostima i izazovima koji bi bili stavljeni pred Srbiju".

"Nisam od onih u opoziciji koji navijaju da Vučić izda Kosovo da bi ga na tome napadali i rušili. Mi treba da pritisnemo aktuelnu vlast i u Skupštini i na uličnim protestima da država Srbija odbije ultimatum Zapada, a Vučića da podnese ostavku ako je to za njega preveliki teret", napisao je Obradović na svom Tviter nalogu.

POKS: Potrebna je široka javna rasprava

Glavni odbor Pokreta obnove Kraljevine Srbije saopštio je da je neprihvatljivo da bilo koji državni zvaničnik ili institucija prihvate nemačko-francuski sporazum bez prethodne široke javne rasprave i pre nego što o njemu iznesu stav relevantne institucije – Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti i na kraju Skupština Srbije.

Glavni odbor izražava čuđenje kako je preko noći taj sporazum postao prihvatljiv za Srbiju, kada je mesecima pre toga označavan kao vrlo štetan po državni interes.

