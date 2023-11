Odgovor poljoprivredika Vladi: Pregovori kad dizel bez akciza bude na svim pumpama

Foto: FoNet

19. 11. 2023. / 12.20

Poljoprivrednici koji protestuju odgovorili su na predlog koji im je uputila Vlada Srbije i istakli zahtev da im se omogući da dobiju gorivo bez akciza i PDV, nakon čega su otvoreni za pregovore.

Poljoprivrednik Vojislav Malbaški izjavio je za N1 da dizela bez akciza mora biti na svim pumpama.

"Nakon toga prihvatamo pregovore“, rekao je on.

Prethodno je Vlada Srbije predložila formiranje Radne grupe za "koordinaciju aktivnosti unapređenja robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima“.

Poljoprivrednici su na to odgovorili dopisom u kom se navodi da je takvo rešenje "čisto gubljenje vremena“.

Oni su poručili da ukoliko vlada donese akt koji predviđa olakšicu poljoprivrednicima sipanja goriva na svim benziskim stanicama bez akcize sa PDV-om, spremni su predstavnike vlade prime na sastanak u Klubu poljoprivrednika u Kisaču u ponedeljak u 18.

Poljoprivrednik Dušan Tornjanski ističe da oni traže da se uvedu agrokartice, koje mogu da se povežu sa e-agrarom.

"Koliko imamo prijavljene zemlje, toliko dobijamo goriva, kad ispucamo taj bonus to je to, više nema sipanja, sipa se samo u traktor i to je to, vrlo jednostavno“, kazao je Tornjanski.

Ovo nisu politički protesti, mi smo izašli zato što smo u velikom problemu, rekao je on, upitan da prokomentariše optužbe predsednika Aleksandra Vučića.

Kaže i da će verovatno doći do radikalizacije protesta, ako ne budu ispunjeni zahtevi poljoprivrednika.

Poljoprivrednici nastavljaju protreste, pa su tako između ostalog u 9 sati blokirali put u Čenti. Blokada će trajati sat vremena pa će na pola sata propuštati automobile, javlja N1.

Z.S/N1

