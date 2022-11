Odbrana Starog savskog mosta: Vesić obmanjuje građane

Stranka Zajedno čuva Stari savski most: akcija Veži se

Foto: FoNet

21. 11. 2022. / 18.53

Ako dođe do rušenja Starog savskog mosta, branićemo ga – rekao je danas na N1 Đorđe Miketić, poslanik stranke Zajedno u Narodnoj skupštini.

Dodao je da deluje kao da iza napada na most stoji neki drugi "koruptivni momenat“. Najavljuje da će most braniti aktivistički i institucionalno – pisanjem međunarodnim organzacijama.

Jedna od aktivističkih akcija ove stranke je "Veži se“ u kojoj će se građani vezivati za most šarenim trakama i fotografije sa tog mesta deliti na društvenim mrežama.

Miketić navodi da "preko 30.000 vozila svaki dan pređe ovde“ i kaže da se na osnovu iskustva zna da će "sledeće tri godine trajati izgradnja novog mosta, da će tri godine biti podizanje cena, menjanja svih pravila, ugrađivanja i građenja“, te postavlja pitanje da li neko može da zamisli kako bi Beograd funkcionisao bez jednog mosta.

Podseća da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić u javnosti Stari savski most naziva "nacističkim", tvrdi da nema istorijsku vrednost i ocenjuje da Šapić to radi "ne samo zato što je neuk, već i zato što je bezobrazan“.

"Taj argument služi samo da bi se zamazale oči ljudima koji ne znaju. Spasio ga je učitelj Zarić 1944. Zato što je sačuvan taj most mi smo mogli Nemce da stignemo. On u sklopu sa Memorijalnim kompleksom Staro sajmište čini jednu celinu. Ako se već radi na tome da taj kompleks na nešto liči, onda taj most mora ostai tu gde jeste“.

Goran Vesić, ministar građevine, pominje da je još šezdesetih godina Branko Pešić demontirao most. Arhitekta Dragoljub Bakić smatra da je to obmanjivanje javnosti.

"Bila je demontaža, ali u sklopu popravke mosta. To je prevara, jer građani hoće da ubede kako je još Branko Pešić hteo da ruši most. Ne, on je bio mostograditelj, a ovi su mostorušitelji“, kazao je Dragoljub Bakić.

Bakić je podsetio da je i 2007. godine detaljno popravljen, kada je očišćena cela konstrukcija.

"Ako most tandrče kulovima sa kule Beograda na vodi, to se da popraviti. Danas postoje materijali kojima može da se smanji to tandrkanje“, poručio je Bakić.

S.Ć./N1

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com