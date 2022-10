Odbor za kulturu: Odbornici SNS odbranili Informer

Nemojte da kupujete Informer: Dragan Jovanović Ćuta na sednici Odbora za kulturu

3. 10. 2022. / 14.24

Sednica skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje trebalo je da bude o spornom intervjuu u Informeru, ali nije održana zato što, zahvaljujući članova iz Srpske napredne stranke (SNS), nije usvojen ni dnevni red. Sedmica je završena a da nije ni počela.

Članovi resornog Odbora većinom glasova, devet prema sedam, nisu prihvatili da o tome raspravljaju. Većina članova Odbora je iz SNS.

Nebojša Bakarec, zamenik predsednika Odbora, javio se za reč čim je predsednik Siniša Kovačević otvorio sednicu i, pozivajući se na poslovnik, optužio Kovačevića da je sednicu sazvao na nekorektan način, jer nije konsultovao nikog od parlamentarne većine.

"Ovo je pokušaj privatizacije jedne institucije, zloupotreba Odbora. Ovakav dnevni red predstavlja inkviziciju, pokušaj da Odbor uređuje rad medija i da lovi veštice“, ocenio je Bakarec.

Zamerio je Siniši Kovačeviću da je sednicu sazvao "zbog pisanja Informera, a niste reagovali na napade i pretnje ubistvom porodici predsednika, to je sve čak i pozdravljeno. 9. maja ove godine, list Danas objavio je intervju sa pedofilom samo zato što je glumac, nigd nigde nije napisano da je on u registru pedofila, vas kolega glumac Goran Jevtić“, naveo je Bakarec.

Podsetio je da "mi nikada nismo zloupotrebili odbor i sazivali zbog medija, N1 i Nova S“.

Na to je poslanik koalicije Moramo – Zajedno Aleksandar Jovanović Ćuta pored kamerama pozvao građane da ne kupuju Informer, koji je da je ova tema "iznad naših političkih razlika“.

Prema mišljenju Kovačevića, odbrana glavnog urednika lista Dragana Vučićevića da se takvi intervjui rade svuda u svetu, neubedljiva je, jer je istina da su veliki novinari intervjuisali diktatore, ratne zločince, masovne ubice, velike narko dilere, ali tada medij mora preuzeti odgovornost, kao i da takva tema traži "majstore" novinarstva. Onda smo sutradan dobili informaciju da je to urađeno da bi se masovni silovatelj sklonio sa ulica. Pa nije Vučićević tu da hapsi, on nije vlastan da to radi, upozorio je Kovačević.

Poslanica Demokratske stranke Tatjana Manojlović naglasila je da je ova tema "iznad svih političkih razlika“.

Ali, nije naišla na podršku, s obzirom da je poslanica SNS Nataša Jovanović, koja je sledeća dobila reč, napadala opoziciju i prozvala Kovačevića da osudi napad na Vučića u jednom mediju u Hrvatskoj, "državi koja je izvršila genocid nad srpskim narodom".

Kovačević je, na konferenciji za novinare posle sednice, objasnio da odbijanje dnevnog reda "teror većine nad manjinom", ali da i ti poslanici vlasti treba da znaju da stavljanje glave u pesak nije dobro kao parlamentarna praksa "i neće se dobrim vratiti". Kako je istakao, suština poruke vlasti je "ne diraj nam stub naše politike, našeg glacnog propagandistu, koji će večeras ili sutra ponavljati predsednikove reči". To je poruka ne samo Informeru, nego svim propagandistima režima – nastavite ovako, ništa vam se neće desiti, zaključio je Kovačević.

