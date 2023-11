Odakle Siniši Malom podaci o inflaciji pre RSZ-a?

Foto: Tanjug

9. 11. 2023. / 10.29

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je inflacija u oktobru u Srbiji pala na 8,5 odsto, sa 10,2 odsto u septembru.

"Očekivali smo jednocifrenu inflaciju tek u decembru, ali očigledno sve mere koje smo preduzeli poslednjih par meseci dale su svoj rezultat. Niža su nam inflatorna očekivanja i mnogo je veći pad inflacije nego što smo očekivali", rekao je Mali novinarima tokom obilaska nove zgrade Centrale Poreske uprave u Zemunu.

Ministar je ranije obišao i prodavnicu jednog od maloprodajnih lanaca "povodom fleš procene Republičkog zavoda za statistiku da se inflacija u Srbiji spustila na 8,5 procenata”.

Parizer ekonomija

Kako piše Danas, ovo je prvi put da se ministar finansija pozivao na fleš procenu inflacije i da tim povodom obilazi prodavnice. Mali je rekao da je akcija "Bolja cena" najviše doprinela naglom padu inflacije u Srbiji. Dodao je da se Vlada Srbije osim ovom akcijom sa inflacijom bori i držanjem pod kontrolom cena goriva, hleba, struje, gasa.

On je ponovio da je inflacija uvezena ali da se država zajedno sa privredom i celim društvom bori protiv nje.

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić u odgovoru ministru finansija Siniši Malom navodi "da sam na vašem mestu bilo bi me sramota da i dalje ponavljam kako za inflaciju ‘nismo krivi, već je uvezena sa krizom u svetu’”.

Nikezić je ovim povodom rekao da razlika izmađu Srbije i evropskih zemalja je upravo u neodgovornoj politici vlasti, za koju kaže da je dovela do toga da su mleko, meso i jaja skuplji u Srbiji nego u Sloveniji a tamo je plata dva puta veća.

Normalno, ali ne bi trebalo da bude

Profesor na TMF Petar Đukić rekao je za portal Danasa da su naši političari uvek bili privilegovani u korišćenju javnih podataka.

"To se kod nas smatra normalnim, iako tako ne bi trebalo da bude“, kratko je ocenio Đukić.

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Dejan Šoškić takođe je istakao da je to proceduralna greška i da nijedan državni organ ne bi trebalo objavljuje fleš procene RZS.

"Postoje procedure i rokovi i to treba da se poštuje. Informacije postaju zvanične tek onda kada ih objavi Zavod za statistiku, a do tada one nisu konačne. Osim toga, RZS obračunava inflaciju, a Narodna banka Srbije ima zadatak da vodi politiku koja utiče na inflaciju. Ministar finansija nema razloga da se tu oglašava“, napominje Šoškić za Danas.

RZS je do sada objavila indekse cena proizvođača industrijskih proizvoda i cene na malo poljoprivrednih proizvoda. Objavljivanje indeksa potrošačkih cena je zakazano za 13. novembar,

Z.S/Danas/Nova

