Od danas prijava za studentske kartice: Novi popusti ili stari trikovi

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

13. 11. 2023. / 10.57

Prijavljivanje za studentske kartice počinje danas u podne na portalu Uprave za trezor.

Studenti će prilikom prijave unositi JMBG, birati fakultet, unositi broj mobilnog telefona kako bi bili obavešteni kada je kartica gotova, a biraće i ekspozituru Banke Poštanska štedionica gde žele da preuzmu karticu, objavio je ministar finansija Siniša Mali na Instagramu.

Kako je rekao, kartica će biti potpuno besplatna i biće platna, a za nju će moći da se prijave svi studenti akreditovanih fakulteta i akademija u Srbiji. Studentska kartica će omogućiti brojne popuste, benefite i pogodnosti.

Srbija ima oko 240.000 studenata.

Kartica umesto indeksa

Studenti su Euronews rekli da je krajnji cilj da studentska kartica zameni indeks i da će se na tome raditi u narednom peridu. Ideja je da sa studentskom karticom akademci obavljaju sve od početka studiranja do kraja – da ostvaruju brojne popuste, ali i da preko nje koriste stipendije i kredite, da je koriste za smeštaj u studentskim domovima, menzu. Krajnji cilj je da kartica zameni indeks, da se u nju upisuju i ocene na ispitima.

Koliko će vremena biti potrebno da se sve to umreži, još se ne zna. Ono što se zna je da će od starta studenti sa njima moći da ostvare 20 odsto popusta na vozne karte i 10 odsto popusta na avio karte.

Neki tvrde da je prevara

Studentkinja iz Kreni-Promeni, Anđelija Stanimirović je pre nekoliko dana objavila snimak u kojem je iznela "činjenice iz studenstke perspektive“, te objasnila kako je "studenstka kartica koju Vučić promoviše prevara“.

“Naša država je raskinula ugovor sa Unicredit bankom preko koje su studenti primali kredite i stipendije sve do sada. Ove godine će studenti primati stipendije preko Poštanske štedionice, tako da bi svakako morali da dobiju nove kartice preko koje bi primali taj novac”, rekla je ona.

Na navode predsednika Vučića da će nova kartica pomoći studentima da ostvare popuste jer to do sada nisu mogli, Stanimirović ističe da im je za to bio dovoljan i indeks.

Prve kartice od 1. decembra

Od 1. decembra će studenti će moći da podignu prve kartice. Predviđeno je da se podiže u filijalama Poštanske štedionice, pošto će studentima računi biti otvoreni u Poštanskoj štedionici.

Z.S/FoNet/Euronews

