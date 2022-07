Obračun krijumčarskih bandi u Subotici: Povređeni i policajci

Policija na mestu sukoba: Subotica

2. 7. 2022. / 22.32

Saša Dragojlo, novinar BIRN-a, kaže za "Vreme“ da je, po njegovim saznanjima, još pre tri dana došlo do prvog sukoba dve krijumčarske bande u graničnom pojasu kod Subotice. On tvrdi da je, prema saznanjima koja ima sa terena,okršaj počeo jutros oko pola šest i nije bio završen ni oko šest popodne, da se još uvek pucalo i da je policija još uvek prisutna u zoni sukoba.

Dragojlo kaže da je u tom obračunu ubijena jedna osoba, dok je osam ranjeno, ali da trenutno ne možemo znati koliko je zaista ljudi povređeno. Iako je MUP objavio da među povređenima nema naših građana, Saša Dragojlo tvrdi da to nije istina. "Nekoliko policajaca je ranjeno u ovom obračunu prema informacijama koje ja imam", kaže on.

Saša Dragojlo već duže vreme prati situaciju sa migrantima, a BIRN je objavio nekoliko članaka u kojima se bavi vezama nekih grupa koje krijumčare migrante sa pojedinim ljudima iz policije, ali nije bilo reakcija nadležnih službi na te dobro dokumentovane tekstove.

Dragojlo tvrdi da je obračun krijumčarskih grupa počeo jutros, kada je osam ljudi, koji su imali pištolje i kalašnjikove, napalo drugu grupu prilikom pokušaja prelaska granice.

On smatra da je današnji sukob, koji je trajao čitavog dana, najozbiljniji incident koji se desio sa izbeglicama i migrantima u Srbiji, a možda i na Balkanu, u prethodnih trinaest godina, od kada je otvorena Zapadnobalkanska izbeglička ruta. Misli da je situacija izmakla kontroli, da je za to najodgovornija država jer je očigledno da sarađuje sa određenim krijumčarima, zbog čega su se mnogi od njih osilili toliko da je to dovelo do ovakvih sukoba.

Gradonačelnik Subotice je saopštio da je šesnaestogodišnja devojčica koja je povređena u jutrošnjem sukobu i dalje u životnoj opasnosti.

