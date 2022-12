Obraćanje Aleksandra Vučića: Mi za kompromis, Kurti za sukobe, nema predaje

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug

10. 12. 2022. / 20.37

Hitna, krizna, vanredna obraćanja Aleksandra Vučića odavno su postala ritualna. Ali je i dalje, svaki put, jednako nelogično da predsednik Republike Srbije podnosi različite izveštaje sa terena i o namerama kao da je portparol Petra Petkovića, Ivice Dačića i Ane Brnabić koji su trenutno na pozicijima Kancelarije za KiM, ministarstva spoljnih poslova i Vlade Srbije.

Predsednik Srbije je večaras podneo izveštaj, potkrepljen različitim fotografijama, koji se svodi na to da Srbi i Srbija traže kompromis na Kosovu i Metohiji, a da "ološ“, ovog puta bez teroristički, Aljbin Kurti izaziva krizu za krizom sa ciljem da protera Srbe sa KiM, a da to sve, svu tu gomilu antisrpskih akcija, mora da smišlja neko pametniji od njega, Kurtija, neko u međunarodnoj zajednici, jer on nije dovoljno pametan svo to šikaniranje Srba sam da osmisli, ali je dovoljno bezobziran. A ovi iz Eulex-a se, pritom, prave nevešti i blesavi.

Ukratko, o najaktuelnijem: bivši pripadnik kosovske policije Dejan Pantić je protivpravno uhapšen i zatvoren u protivpravno izgrađenoj bazi kosovske policije, optužen je za "terorizam“, a čovek je samo nosio bakaluk kući u delu Mitrovice Tri solitera, gde stanuje, a koju su bespravno okupirale specijalne kosovske policijske jedinice.

Opisao je Vučić detaljno i nekolicinu drugih primera bespravnog maltretiranja Srba na Kosovu, pokazivao mnoge fotografije koje to potkrepljuju, na kojima se vide kosovski policajci u borbenoj opremi sa dugim cevima i "prstom na obaraču“, a iza svega stoji jedan motiv, kaže Vučić: mržnja prema srpskom narodu.

Ovu 2022. godinu naveo je kao rekordnu po napadima na Srbe: 131 na današnji dan.

A u sve su upregnute i "srpske sluge Aljbina Kurtija“.

Naveo je Vučić i da: takozvano Kosovo planira da 15. decembra podnese zahtev za prijem u EU, ali da će Srbija gledati to na svaki način da spreči; da će Srbija na osnovu rezolucije UN 1244 podneti zahtev da se 1000 srpskih vojnika i policajaca vrati na Kosovo, ali da će taj zahtev biti odbijen, zna on, Vučić, to, mada bi morao da bude prihvaćen; da Srbi na Kosovu zulum Aljbina Kurtija više trpeti ne mogu.

Objasnio je Vučić srpskom narodu, sada sa pozicije moći predsednika države koji je oko sebe koncentrisao svu vlast, da on odustati od formiranja Zajednice srpskih opština neće i da je spreman da plati cenu za to jer tako moćne države kakve su Nemačka, Velika Britanija i Francuska ne haju za međunarodno javno pravo i Briselksi sporazum i zna on, ako ne popusti, kakav će talas pritisaka na njega da se obruši. Ali: Nema predaje.

Onda je prešao na rekordne ovogodišnje direktne investicije i nikada veće penzije.

Negde usput je rekao i da bi on za Kurtija sada upotrebio i neki teži izraz od onog "ološ“, ali da bi ga onda ponovo prozivali da je "lud, blesav ili pijan“.

Vučićev borbeni izveštaj srpskom narodu, potvrda njegove nepokolobljive spremnosti da se ne pokorava daleko moćnijim neprijateljima, a sve u intersu Srbije i Srba sa i izvan Kosova, je prekinut koji minut pole 20 časova i RTS je odmah prešao na prenos utakmice Engleska – Francuska na SP u Kataru, tako da i ko nije hteo, je slušao malo predsednika dok je čekao na početak utakmice.