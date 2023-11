O penzionere se otimaju i SNS i Srbija protiv nasilja

Foto: Tanjug

25. 11. 2023. / 20.22

Da penzioneri čine trećinu biračkog tela u Srbiji, prva je prepoznala Srpska napredna stranka. Već nekoliko izbora unazad, predsednik Republike a do skora i ove stranke deli im iz državnog budžeta jednokratnu pomoć, povišicu, poklon-pakete, uz obavezni propratni govor da je penzionerski život u Srbiji prelep – kao da od prošle do ove godine penzije nisu manje za 10 do 15 odsto.

Opozicione stranke su brojnost penzionera uvidele tek pred ove izbore.

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i poslanički kandidat liste "Srbija protiv nasilja“ najavio je pre mesec dana da će nova vlada koju će formirati lista "Srbija protiv nasilja“ vratiti sav novac koji je vlast Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića ukrala penzionerima 2014. godine, kao i da će otete penzije biti vraćene i naslednicima preminulih penzionera.

Juče u Vranju, kako je saopšteno iz SSP, Đilas je nakon razgovora sa predstavnicima svih stranaka koje čine koaliciju "Srbija protiv nasilja“ na parlamentarnom nivou, rekao da poseban akcenat stavlja na 800.000 penzionera koji su, kako je naveo, oštećeni, te da "njima ili njihovim naslednicima, ako su oni nažalost preminuli treba vratiti novac koji im je država uzela“.

"Ova vlast je odlučila da u jednom trenutku smanji penzije ljudima. Penzija je nešto što pripada ljudima i ne može da se oduzme. 700 miliona evra je uzeto penzionerima, ja postavljam javno pitanje ako imamo pet milijardi zašto ne vratimo penzionerima 700 miliona“, rekao je Đilas.

On je kazao da "garantuje da će se penzije vratiti“.

Pre neki dan, Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, potvrdio je za N1 predlog demokrata da povraćeni novac ide porodicama preminulih penzionera, a takvih ima 200.000. Rekao je i da milion penzionera prima manje od 30.000 dinara i da demokrate predlažu uvođenje socijalnih penzija za najugroženije.

Nedavno je vraćanje penzija najavio i predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) i poslanički kandidat liste "Srbija protiv nasilja" Pavle Grbović.

Dragan Đilas tvrdi da država novca ima, "ali se on troši na besmislene projekte, plus veći deo nestaje zbog korupcije".

"Korupcija u državnom sektoru se meri milijardama evra. Gotovo da ne postoji nijedan državni posao za koji predstavnici vlasti ne uzmu za sebe 60-80 odsto od ukupne vrednosti. Saseći ćemo korupciju i u budžetu obezbediti dovoljno novca i za penzije i za povećanje plata u svim oblastima", rekao je on.

Siniša Mali, ministar finansija u tehničkoj Vladi, je na društvenoj mreži sve to odmah demantovao.

