Novogodišnji poklon-vaučeri: Šapićev plan je ostvaren

Gradonačelnik kao Deda Mraz: Aleksandar Šapić

Foto: Tanjug

3. 12. 2022. / 17.36

Sva je prilika da će gradonačelnik Aleksandar Šapić uspeti da podeli deci i prosvetarima vaučere pre Novogodišnjih praznika, kao što je planirao i najavljivao još pre nego što se znalo da li će tender uspeti.

Vaučere je kupio grad Beograd, njih 350.000 svaki u vrednosti od 6000 dinara, s namerom da ih podeli kao novogodišnji poklon deci do srednjoškolskog obrazovanja i zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Vaučer se odnosi na sportsku odeću. Ukupna vrednost je bila 1,8 milijardi dinara (15,2 miliona evra).

Na tanderu su učestvovale dve firme, Sport vision i Đak.

Juče je Beogradski sekretarijat za socijalnu zaštitu dodelio ugovor za ovaj posao kompaniji Sport vision.

Ponuda kompanije Đak je bila za 422,1 milion povoljnija od ponude pobednika u ovom tenderu. Pa ipak, Đak je odbijen jer nije dostavljen original obavezujućeg pisma o namerama banke.

Đak je naknadno dostavio potrebni dokument, ali je odbijen zato što je naknadni dopis primljen nakon podnošenja roka za podnošenje ponuda. Đak je podneo zahtev za zaštitu prava, i Sekretarijat za socijalnu zaštitu privremeno je obustavio postupak nabavke poklon vaučera.

Ovaj splet okolnosti doveo je u pitanje nameru gradonačelnika Aleksandra Šapića da vaučere podeli do Nove godine.

"Mi smo došli u situaciju da sada neko iz sada svojih razloga, koji god to da su, odlaže tu podelu vaučera. Da je sve bilo u normalnoj dinamici, to bi sve bilo gotovo pre 15 do 20 dana“, kazao je tim povodom gradonačelnik.

Na kraju je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki odbacila je te primedbe kao neosnovane i, kao što je rečeno, posao je dodeljen firmi Sport vision.

Gotovo istovetna ovakva situacija dešavala se pred prošlu Novu godinu u opštini Novi Beograd. Vrednost vaučera je i tada bila ista, a takođe su važili za sportsku opremu, i takođe je posao dodeljen Sport vision-u.

Opština Novi Beograd je tada kupila 30.000 vaučera, a predsednik opštine je bio Aleksandar Šapić.

S.Ć. / Nova ekonomija

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com