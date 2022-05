Noam Čomski: Ako izbije nuklearni rat, svi smo krivi

Svet srlja u propast: Noam Čomski

Foto: Pedro Elias

26. 5. 2022. / 9.48

Sa Noamom Čomskim, čuvenim profesorom emeritusom na MIT-u i jednim od najuticajnijih intelektualaca na svetu, razgovarao je 28. aprila na Univerzitetskom koledžu u Stokholmu profesor na tom koledžu, društveni teoretičar, filozof i Davor Džalto.

“Dve ideje dominiraju zapadnim diskursom”, kaže Čomski u razgovoru sa Džaltom. “Prva je neobuzdano likovanje nad prikazivanjem Putinove armije kao tigra od papira. Ona se prikazuje kao nesposobna da osvoji čak i gradove koji su nadomak njene granice, a koje uglavnom brane obični građani. Vlada veliki entuzijazam u razotkrivanju činjenica da je reč o potpuno nesposobnoj vojnoj sili.

Druga ideja je da svi treba da budemo užasnuti pred tom moćnom vojnom mašinerijom koja će napasti i pregaziti svakoga i sve što joj se nađe na putu, iako očigledno nema kapacitet da to učini, i čak nikada nije ni nagovestila da ima takvu zamisao. Ali, to nije važno. Moramo se naoružati do zuba, moramo se priključiti najmoćnijoj vojnoj mašineriji i sili u istoriji sveta, vojnom savezu koji se, naravno, pretvara da je defanzivan, kao i sve vojne sile, iako je očigledno reč o ofanzivnoj sili što dokazuje njegova dosadašnja istorija. I, naravno, njegove osnovne vojne komponente su SAD i Velika Britanija koje čine bazu ovog vojnog saveza koji ima dugu istoriju agresivnog nasilja i subverzija.

Moramo, dakle, da pojačamo napetosti kako bismo se zaštitili od tog tigra od papira, koji je toliko nesposoban da ne može da osvoji ni gradove na nekoliko kilometara od granice, koje čak ne brani ni regularna već vojska građana. Nešto tu promiče, i možda mi vi to možete objasniti.

