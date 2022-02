Nemoguća misija Eskobara i Lajčaka: Sedite i pregovarajte

O dijalogu baš ništa novo: Gabrijel Eskobar, Miroslav Lajčak i Aleksandar Vučić

3. 2. 2022. / 18.47

Miroslav Lajčak i Gabrijel Eskobar izjavili su danas da poseta Srbiji i Kosovu pokazuje jedinstvo "SAD i EU u veri da bi Balkan trebalo da bude deo Evropske unije i da i Kosovo i Srbija treba da budu na tom putu, kroz dijalog pod okriljem Unije“. Na zajedničkoj konferenciji za medije moglo se čuti da su izaslanici poručili vlastima i u Beogradu i u Prištini da se sve što je do sada bilo dogovoreno mora sprovesti.

Izaslanik EU Lajčak rekao je novinarima da su i kosovski premijer Aljbin Kurti i srpski predsednik Aleksandar Vučić na odvojenim sastancima pokazali spremnost da dođu u Brisel i razgovaraju. Sjedinjene Američke Države će finansijski i politički pomoći dijalog, a američki izaslanik uveren je da će rezultati potvrditi "ogroman potencijal ovog regiona“.

Upitani o glasanju građana Srbije na Kosovu na izborima koji su raspisani za 3. april, Eskobar je rekao da svi ljudi u regionu treba da imaju mogućnost da glasaju otvoreno, slobodno i lako na izborima na kojima imaju pravo glasa, a Lajčak je naglasio da je na dvema stranama da postignu konsenzus o modalitetima za to.

Nakon posete Prištini, Lajčak i Eskobar doputovali su u Beograd gde su se sinoć sastali sa predsednikom Srbije. Vučić je izjavio da je Srbija ta koja postupa odgovorno i ispunjava obaveze, dok vlast u Prištini kontinuirano izbegava ispunjavanje svojih obaveza. To prema Vučićevim rečima "u mnogome ometa dalji tok razgovora“.

Dijaloga na najvišem političkom nivou gotovo da nema. Tokom prošle godine dvojica lidera sastala su se samo dva puta. Nakon tih sastanaka napretka nije bilo. Pregovori su zapeli zbog odbijanja Prištine da sprovede u delo dogovor o formiranju Zajednice srpskih opštine (ZSO), obavezu dogovorenu Briselskim sporazumom još 2013. U međuvremenu, Ustavni sud Kosova utvrdio je da formiranje ZSO "nije u duhu sa Ustavom Kosova“, jer se radi o zajednici koja se "ne temelji na principima multietničnosti“.

Aljbin Kurti je uporedio ZSO sa Republikom Srpskom, a to "niko neće“. Smatra da bi njeno formiranje dovelo do "disfunkcionalnosti zemlje“. Nakon sastanka sa Lajčakom i Eskobarom, Kurti je izjavio da se Kosovo ne plaši, ali da želi da bude oprezno sa ZSO. Kosovo je zabrinuto zbog izvršnih ovlašćenja koja bi ZSO imala i da li će to otvoriti prostor za kreiranje posebnog političkog entiteta, koji bi delovao protiv interesa Kosova.

Tokom posete zvaničnika EU i SAD, kosovska Demokracia prenela je vest da se pojavio dokument prema kom bi se Zajednica srpskih opština implementirala po modelu Istočne Belgije, zajednice nemačkog govornog područja. Ove navode Lajčak i Eskobar nisu komentarisali.

Sa Eskobarom su u Beogradu razgovarali i predstavnici opozicionih partija koji su najavili učešće na predstojećim izborima. Kako prenosi portal Nova.rs, sastanku su prisustvovali predstavnici koalicije Moramo i Ujedinjena Srbija, a tema razgovora bili su predstojeći izbori i borba protiv korupcije. Američka ambasada objavila je da SAD ne podržavaju nijednu političku partiju u Srbiji, "već zdrav razvoj demokratije“.

