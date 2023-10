Nebojša Zelenović: Zbog Banjske uvesti sankcije Vučiću, a ne građanima Srbije

Foto: FoNet

12. 10. 2023. / 18.03

Pet opozicionih stranaka u Srbiji smatra da se posle događaja u selu Banjska bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji ozbiljno pogoršala. Stoga su oni uputili pismo visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepu Borelju.

Pismo su potpisali: Zoran Lutovac iz Demokratske stranke, Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije, Pavle Grbović – Pokret slobodnih građana, Zdravko Ponoš – Srbija centar Srce, Dragan Đilas – Stranka slobode i pravde, Nebojša Zelenović – Zajedno, Radomir Lazović – Zeleno levi front.

U pismu traže da Evropska unija uvede mere isključivo protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a ne protiv građana Srbije, priča predsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović za portal "Vremena“.

"Ako neko zaslužuje sankcije, onda su to odgovorni za Banjsku, a to su Vučić i njemu bliske osobe“.

Na pitanje šta očekuje nakon potpisivanja pisma, Zelenović ističe da je najpre važno razumeti kontekst u kome su on i njegove kolege poslali pismo.

"Poslali smo pismo nakon tragičnih dešavanja u Banjskoj kada su stradala četiri čoveka zato što je neko odlučio da se igra rata“.

Zbog jedne tako "katastrofalne stvari“ koja je nanela veliku političku štetu Srbiji, objašnjava, moralo se reagovati i zato su odlučili da obaveste i Evropsku uniju i Žozepa Borelja i sve evropske zvaničnike.

U tom smislu, opozicija je, priča, "vrlo jasno rekla da je sve što se dešavalo i što se dešava, a u pitanju je bazično nasilje u kome živi Srbija, nešto protiv čega se i građani na protestima ’Srbija protiv nasilja’ bore“.

Dodaje da Vučić sada pokušava da objasni kako opozicija, tražeći da se njemu uvedu sankcije, uvodi sankcije svojoj zemlji.

"Vučić nije Srbija. On je do sada bio u očima Evropljana faktor mira i stabilnosti i to je prestao da bude do situacije u Banjskoj“.

Međutim to ne znači, zaključuje Zelenović, da Srbija ne može da bude faktor mira i stabilnosti.

U pismu potpisnici navode i da su kršenje ljudskih i manjinskih prava, nesigurnost, svakodnevne pretnje i brutalnost policijskih snaga prištinskih vlasti, već doveli do iseljavanja srpskog stanovništva sa KiM i da taj opasan trend mora da se zaustavi.

"Ostavljajući po strani motive Aljbina Kurtija, ne treba zatvarati oči na sve češće provokacije prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, koje potkopavaju svaki pokušaj da se doprinese dijalogu i mirnom suživotu zajednica", navodi se u pismu.