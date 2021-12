Nebojša Zelenović: Ljudi na ulicama sada imaju moć

Vesti

Staviti tačku na rudnik: Nebojša Zelenović

Foto: Milica Vučković/Fonet

10. 12. 2021. / 8.36

"Razumem i uvažavam veliku zebnju kod ljudi da ne dođe do razvodnjavanja protesta. Ali, želim da uverim javnost da niti ovi zahtevi koje smo postavili, niti naše organizacije koje su godinama posvećene ekološkim problemima imaju bilo kakvu drugačiju agendu od one koju imaju svi učesnici protesta. Dakle, da se stavi tačka na rudnik, ali i da se jasno da do znanja da građani više neće trpeti laži i obmane vlasti i ugrožavanje naše budućnosti.“

"Predsednik Vučić je u akciji kontrole štete. Videli ste, rekao je ako ne može drugačije, vratićemo stari zakon o eksproprijaciji. Ali, znate kako to ide sa ovim predsednikom – rekao je i da će kompletni idioti biti kažnjeni i smenjeni zbog rušenja u Savamali. To je kazao kada se prepao da će mu se desiti narod. Onda, pojeo vuk magarca. Pošto ponovo ima veliki problem, onda je sve zamutio i sve te nejasnoće namerno proizvodi da bi dobio nekakav manevarski prostor. Zato je lekovito da mu građani jasno kažu – nema vrdanja, rudnik mora da bude zabranjen zakonom.“

M.N.

