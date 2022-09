Nebojša Bakarec: Beskrajno padanje

Predložio je zdravstvenu kontrolu poslanika: Nebojša Bakarec

4. 9. 2022. / 11.30

"Ja bih želeo da sam anđeo, pa sam ga istetovirao na desnom ramenu“ rekao je Nebojša Bakarec tadašnji funkcioner Demokratske stranke Srbije, u aprilu 2005. godine , kada je šokirao Srbiju slikavši se go do pojasa držeči mač u rukama. Juče je objavljeno da je Bakarec, sada kao poslanik Srpske napredne stranke i potpredsednik skupštinskog Odbora za kulturu i medije, na društvenim mrežama objavio seriju tekstova i foto-montaža preuzetih od medija bliskih SNS, kojima je ugrozio bezbednost novinara nezavisnih medija koji posluju u okviru United grupe. Zbog toga, Tatjana Manojlović potpredsednica Demokratske stranke i narodna poslanica, traži njegovu ostavku.

Prošle godine, u tekstu "Vremena“ Beskrajni pad anđela i pesnika (broj 1598) Radmilo Marković je podsetio da je Nebojša Bakarec 2007, odlučio da se povuče sa izborne liste DSS i da je iste godine izjavio da je za to da se uvedu posebna ograničenja za poslanike i političare: "Na primer, zdravstvena kontrola fizičkog i psihičkog zdravlja, jer je to kod nas veliki problem, pogotovo u Skupštini. Verujte mi, bio sam tamo, znam".

No, sve to se menja i Bakarec biva izabran za poslanika SNS-a u junu 2020. godine. Godinu dana kasnije reći će da "nema veće časti, nego biti poslanik": "Ja sam profesionalni političar. Čude me oni koji položaj poslanika doživljavaju kao nešto drugorazredno. Juče nisam uopšte izlazio iz sale, slušao sam predsednika i pisao dva teksta. Biti poslanik to je prvorazredna čast", rekao je u junu 2021. kad je Vučić zamerio nekim poslanicima što on može duže od njih da izdrži da ne izađe iz skupštinske sale.

Naravno, posebna priča su njegove nekadašnje ocene o aktuelnim političkim partnerima.

"Za Srbiju bi bilo pogubno ako bi na mesto predsednika došao čovek koji neodoljivo podseća na likove iz filma Maratonci trče počasni krug", rekao je Bakarec 2004. pred predsedničke izbore, navodeći da je "grobarski zanat jedina ozbiljna životna kvalifikacija Tomislava Nikolića – još nam samo grobar, tamo neki Topalović, fali na mestu predsednika države". (Na ovo je odmah reagovao generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić: "Javno pozivam Koštunicu da izađe iz mišje rupe, a ne da šalje malog pacova Bakareca da nam saopštava njegove zamisli. Ako taj Bakarec liči na nekoga, onda je to onaj pacov Gonzo iz serije Mapet šou.")

