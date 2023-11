Ne radi mamograf koji je Vučić doneo u Leskovac

SNS danas u Leskovcu

Foto: Tanjug

5. 11. 2023. / 21.29

Predsednica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Leskovac Jelena Spirić navela je danas da nakon 13 dana otkako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo mamograf u taj grad, on još uvek nije u funkciji.

"Zbog ovakvog odnosa prema životu i zdravlju ljudi, nakon deset godina vlasti Vaše stranke i Vaših kadrova, nas je u Leskovcu 20.000 manje, a broj onih koji su mogli da se izleče i žive znaju samo njihove porodice. Čija je to odluka gospodine Vučiću, Vaša ili nekog od onih koje ste postavili da odlučuju i zbog čijih odluka je, ako Vam to već nisu rekli, Leskovac već stao“, poručila je Spirić predsedniku Vučiću u saopštenju i poručila mu da odgovor na to pitanje, kao i sve prethodne odgovore vezane za mamograf, ambulantna kola, stadion, rekonstrukciju bolnice duguje Leskovčanima koji "imaju najmanju prosečnu platu u Srbiji“.

Leskovac jer grad odakle je danas predsednik Srbije i član SNS Aleksandar Vučić počeo predizbornu kampanju.

Između ostalog, objasnio je okupljenima da je SNS ponovo započela kampanju na jugu Srbije i naglasio da glas za listu "Srbija ne sme da stane“ znači budućnost za našu zemlju, sigurnost i bezbednost za građane, kao i još fabrika, izgrađenih škola i bolnica, ali i veće plate i penzije.

"Kada dođete na jug Srbije dobro možete da vidite koliko ljudi uprkos svemu što smo uradili i dalje živi teško, ali koliko nade polažu u budućnost i koliko toga očekuju da se promeni“, rekao je Vučić

"I moja duša, kao i vaša, isto traži – da živimo bolje i obezbedimo deci život i da im garantujemo budućnost“, rekao je Vučić.

Novinaru N1 Milanu Stojanoviću koji je razgovarao sa ljudima koji su došli da "vide Vučića“, i koji primaju penzije od 20.000 dinara, na pitanje ko jer kriv zašto su cene visoke, odgovorili "pa nije valjda Vučić“.

S.Ć./Nova.rs/N1