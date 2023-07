NATO samit: Sukob na Kosovu sve bliži, pozivnica za Ukrajinu na čekanju 

Kada je reč o Srbiji, u okviru NATO samita, ​​Nemački stručnjak za Zapadni Balkan i proširenje NATO Milan Nič rekao je za Radio Slobodna Evropa (

da očekuje da lideri NATO na samitu u Viljnusu potvrde da je situacija na Kosovu ozbiljna i da je KFOR tamo da garantuje bezbednost svih građana, uključujući i srpsku manjinu na severu.

Nič ocenjuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić može dugo da vodi igru "i Zapad i Rusija".

Pojednostavljena procedura za prijem Ukrajine

Na NATO samitu u litvanskom glavnom gradu Viljnusu, 11. i 12 jula,tema koja dominira je prijem Švedske, ali i nastojanja Ukrajine da postane članica najveće vojne organizacije.

Ukrajina se nadala da će tokom samita dobiti garanciju za članstvo u NATO, kome bi pristupila nakon okončanja rata.

Međutim, nezvanično se pominje da za sada nema raspoloženja da se u završnom dokumentu eksplicitno navede da će Ukrajina dobiti pozivnicu za prijem u NATO, piše RSE.

Pojedine zemlje NATO-a oklevaju da idu predaleko, plašeći se da bi obećanje skoro automatskog članstva moglo dati Rusiji podsticaj i za eskalaciju i za odugovlačenje rata.

Za razilku od Evropske unije gde jedna zemlja kandidat predaje aplikaciju za članstvo, proces prijema u NATO počinje izdavanjem pozivnice od strane ove organizacije.

Da postoji mogućnost da se lideri neće usaglasiti oko potvrde da će Ukrajina dobiti pozivnicu, najavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je na Tviteru naveo da ima signale da se raspravlja o određenoj terminologiji.

"I želim da istaknem da je ova formulacija o pozivnici za članstvo u NATO, a ne o članstvu Ukrajine", podvukao je ukrajinski predsednik.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

